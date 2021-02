Gina Carano s’exprime après son départ soudain de Le mandalorien.

Quelques jours à peine après que Lucasfilms ait confirmé que l’ancienne artiste martiale mixte avait mis fin à sa carrière en tant que Cara Dune dans la série Disney +, l’actrice a son propre message. Selon Gina, elle travaille déjà dur sur un nouveau projet avec un site Web conservateur.

« The Daily Wire m’aide à réaliser l’un de mes rêves – développer et produire mon propre film – devenu réalité », a-t-elle partagé Date limite le vendredi 12 février « J’ai crié et ma prière a été exaucée. J’envoie un message direct d’espoir à tous ceux qui vivent dans la peur d’être annulés par la foule totalitaire. »

Gina a poursuivi: « Je viens juste de commencer à utiliser ma voix, qui est maintenant plus libre que jamais, et j’espère que cela inspirera les autres à faire de même. Ils ne peuvent pas nous annuler si nous ne les laissons pas faire. »

Bien que les détails spécifiques du projet restent confidentiels, The Daily Wire a déclaré que Gina développera, produira et jouera dans le prochain film.