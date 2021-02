Gina Carano ne reviendra pas à son rôle sur Le mandalorien suite à des réactions négatives sur son récent contenu sur les réseaux sociaux.

Un porte-parole de Lucasfilm, la société de production à l’origine de l’émission Disney +, a fait une déclaration à E! Nouvelles du mercredi 10 février disant que l’ancienne artiste martiale mixte a mis fin à sa course en tant que Cara Dune. Le personnage récurrent est apparu dans les deux premières saisons de la série primée aux Emmy, qui fait partie de la Guerres des étoiles la franchise.

« Gina Carano n’est actuellement pas employée par Lucasfilm, et il n’est pas prévu qu’elle le soit à l’avenir », indique le communiqué. « Néanmoins, ses publications sur les réseaux sociaux dénigrant les gens en raison de leur identité culturelle et religieuse sont odieuses et inacceptables. »

Plus tôt dans la journée, le hashtag #FireGinaCarano avait été tendance en réponse à son activité sur les réseaux sociaux. Cela comprenait un message qu’elle a republié dans son histoire Instagram le 9 février qui comparait apparemment l’expérience d’être politiquement conservatrice aujourd’hui au sort du peuple juif pendant l’Holocauste.