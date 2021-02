Gina Carano, du mandalorien, retourne l’oiseau alors qu’elle prétend avoir appris avoir tiré sur les réseaux sociaux

Gina Carano a été vue pour la première fois après avoir été renvoyée de la série Disney + The Mandalorian.

L’actrice et vétéran des arts martiaux mixtes, 38 ans, qui a joué le rôle de Cara Dune dans le spin-off de la franchise Star Wars, a été limogée la semaine dernière en raison de publications controversées sur Instagram comparant les Juifs de l’Holocauste aux conservateurs aux États-Unis.

Elle est sortie mardi pour la première fois depuis le licenciement et a renversé un photographe tout en gardant un profil bas avec une casquette et un masque facial alors qu’elle se dirigeait vers un immeuble de bureaux de Los Angeles.

L’actrice conservatrice et ancienne combattante du MMA a été licenciée par Disney après avoir publié sur Instagram Stories que « des Juifs ont été battus dans les rues, non pas par des soldats nazis mais par leurs voisins … même par des enfants ».

Le message continuait: « Parce que l’histoire est éditée, la plupart des gens aujourd’hui ne se rendent pas compte que pour arriver au point où les soldats nazis pourraient facilement rassembler des milliers de Juifs, le gouvernement a d’abord obligé leurs propres voisins à les détester simplement parce qu’ils étaient juifs.

«En quoi est-ce différent de haïr quelqu’un pour ses opinions politiques?

Sa première sortie intervient alors que Carano a déclaré mardi à l’ancienne chroniqueuse d’opinion et rédactrice en chef du New York Times, Bari Weiss, qu’elle avait appris qu’elle avait été lâchée « par les médias sociaux, comme tout le monde ».

L’écrivain du New York Magazine, Jonathan Chait, qui est juif, est venu à la défense de Carano dans un essai, affirmant que son message «n’était pas antisémite selon toute définition raisonnable».

Il a accusé Hollywood de s’engager dans une croisade McCarthy contre les conservateurs, comparant l’environnement actuel aux purges de prétendus sympathisants communistes dans les années 1950.

Mardi également, The Hollywood Reporter a révélé que le fabricant de jouets Hasbro avait interrompu la production de sa figurine Cara Dune

Le détaillant BigBadToyStore a déclaré au point de vente: « La figurine Star Wars Black Cara Dune a été publiée en 2020 et s’est épuisée peu de temps après la réception de l’inventaire.

« Hasbro a prévu une autre série de production et nous acceptions les précommandes de cette série. »

Cependant, le détaillant de jouets a déclaré à THR.com que Hasbo n’était plus autorisé à produire plus de figurines mandaloriennes de Carano.

Hasbro n’a pas immédiatement répondu à une demande de DailyMail.com mardi.

La figurine Cara Dune a été répertoriée comme un « objet de collection » sur Amazon, où elle est proposée pour plus de 200 $ par un certain nombre de marchands.

Un porte-parole de Lucasfilm a déclaré dans un communiqué mercredi dernier que Carano n’est actuellement pas employée par la société de production et qu’elle « ne prévoit pas qu’elle le soit à l’avenir ».

« Néanmoins, ses publications sur les réseaux sociaux dénigrant les gens en raison de leurs identités culturelles et religieuses sont odieuses et inacceptables », indique le communiqué.

L’agence de talents UTA ​​a également abandonné Carano en tant que client à la suite de la controverse, selon Variety.

Carano a confirmé vendredi son intention de jouer dans un nouveau film en collaboration avec The Daily Wire, le site Web d’information et d’opinion de droite fondé par le commentateur conservateur Ben Shapiro.

En 2018, Pascal a partagé ces deux images. Il a écrit: ‘#ThisisAmerica’

« The Daily Wire m’aide à réaliser l’un de mes rêves – développer et produire mon propre film -, a déclaré Carano à Deadline, qui a initialement annoncé la nouvelle. ‘J’ai crié et ma prière a été exaucée. J’envoie un message d’espoir direct à tous ceux qui vivent dans la peur d’être annulés par la foule totalitaire.

«Ils ne peuvent pas nous annuler si nous ne les laissons pas faire», a-t-elle ajouté.

Disney a été accusé jeudi de deux poids deux mesures à propos du licenciement de Carano après qu’il est apparu que la co-star mandalorienne Pedro Pascal a comparé les centres administratifs de l’ICE aux camps de concentration nazis.

Mais il est apparu depuis qu’en 2018, l’acteur Pascal partageait une image de l’Allemagne 1944 et de ce qu’il disait être l’Amérique 2018. Il a écrit: «#ThisisAmerica».

Annuler Disney + a commencé à avoir une tendance sur Twitter peu de temps après le licenciement de Carano, beaucoup pointant les commentaires de Pascal comme une preuve de l’hypocrisie de l’entreprise face à des stars conservatrices.