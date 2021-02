L’ancienne actrice « mandalorienne » Gina Carano dit qu’elle et d’autres personnes sans nom ont été « intimidées » et « chassées de la tête » par Disney après des réactions négatives sur ses publications controversées sur les réseaux sociaux.

Dans sa première interview depuis le début de la controverse, Carano a affirmé au commentateur conservateur Ben Shapiro qu’elle n’avait rien fait de mal après avoir perdu son rôle dans la série Disney +.

« J’étais prêt à tout moment à être lâché, parce que j’ai vu cela arriver à tant de gens », a déclaré Carano dans l’édition de dimanche de « The Ben Shapiro Show ». « J’ai vu les regards sur leurs visages. J’ai vu l’intimidation qui a lieu, et donc quand ça a commencé, ils pointent leurs armes sur vous, et vous savez que ce n’est qu’une question de temps. … Ils sont le rendant très évident à travers leurs employés qui venaient pour moi, et donc je me suis dit: « Je vais me balancer et je vais rester fidèle à moi-même. » «

USA TODAY a contacté Disney, Lucasfilm et Carano pour obtenir leurs commentaires.

Le Daily Wire, cofondé par Shapiro, a annoncé plus tôt ce mois-ci que Carano s’associerait au site d’information pour produire et jouer dans un prochain film.

« Ce n’est que le début », écrivait Carano sur Twitter à l’époque. « Bienvenue dans la rébellion. »

« Mon corps tremble encore », a-t-elle déclaré à Shapiro dimanche. « C’est dévastateur, mais l’idée que cela arrive à quelqu’un d’autre, en particulier à quelqu’un qui ne pourrait pas gérer cela comme je peux, non, ils ne peuvent pas le faire. cette. Ils n’arrivent pas à faire ressentir cela aux gens. … Si je me boucle, cela fera en sorte que ces entreprises, qui ont des antécédents de mensonge, mentent et font ça à d’autres personnes… et je ne vais pas tomber sans me battre. «

Le 10 février, Carano a reçu des réactions négatives en ligne pour avoir partagé une série de publications et de mèmes incendiaires sur les réseaux sociaux mentionnant Jeffrey Epstein et comparant les conservateurs aux États-Unis aux victimes de l’Holocauste. Lucasfilm a confirmé plus tard à USA TODAY que Carano ne jouerait plus dans « The Mandalorian ».

Lors de son apparition dimanche sur le podcast de Shapiro, Carano a déclaré qu’elle ne pensait pas que le message était controversé et que le message visait à rassembler les gens.

« J’ai toutes les grandes publications qui disent qu’elle compare les conservateurs et les républicains à cela et ce n’est pas vraiment ce que je faisais », a-t-elle déclaré. « J’ai de l’amour pour tout le monde. Je ne suis pas une personne haineuse.

« Saturday Night Live » a abordé la controverse de Carano dans son émission du 20 février: Cecily Strong a joué Carano dans une émission-débat animée par Britney Spears (Chloe Fineman) dans laquelle des visages célèbres tels que le sénateur du Texas Ted Cruz et le gouverneur de New York Andrew Cuomo fait des excuses publiques.

Carano de Strong manquait de remords: « Ecoutez, je n’aurais jamais fait cette comparaison nazie si j’avais su que tout le monde allait être un nazi à ce sujet », dit-elle.

Contribution: Brian Truitt et Charles Trepany, U

L’ex-star « mandalorienne » Gina Carano s’associe à Daily Wire:‘Ils ne peuvent pas nous annuler si nous ne les laissons pas’

Plus ‘SNL’: Britney Spears embrouille Ted Cruz pour une escapade à Cancun au milieu de la crise de la tempête hivernale au Texas