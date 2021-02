GINA Carano a déclaré qu’elle avait été « profondément intimidée » par Lucasfilm lors de sa première interview avec Ben Shapiro.

L’actrice de 38 ans a récemment été renvoyée de The Mandalorian de Disney + pour ses publications «antisémites» sur les réseaux sociaux.

Date limite a partagé un teaser de l’interview, qui sera diffusé dans son intégralité sur The Ben Shapiro Show dimanche.

Gina a décrit le rôle récurrent du soldat de l’Alliance rebelle Cara Dune pendant les deux premières saisons de Le mandalorien.

Au cours de l’interview, Gina a déclaré à Ben: «J’ai vécu tellement de choses, et j’ai vu tellement maintenant, clairement, de l’intimidation qui a eu lieu, et je l’ai déjà vu.

« Je ne suis pas le seul à avoir été victime d’intimidation de la part de cette entreprise, et je le sais si profondément. »

L’actrice a ajouté: « Je pourrais partager une histoire qui changerait les choses dans les médias, mais je ne peux pas parce que cela vendrait un ami … Tout le monde a peur de perdre son emploi. »

Gina a ajouté qu’elle savait que son temps avec la société touchait à sa fin avant d’être renvoyée, expliquant: «Vous savez comment les boxeurs chassent parfois la tête et oublient d’aller chercher le corps? Je me sens comme Disney ou Lucasfilm ou qui que ce soit, juste certaines personnes de cette entreprise… J’ai l’impression d’avoir été chassé de la tête. «

« Il y a quelques semaines à peine, Lucasfilm a demandé à un artiste qu’ils emploient pour effacer mon personnage et mettre un autre personnage en place, et il l’annonce fièrement sur Twitter, efface mon personnage et met un autre personnage en place. Tous les fans de Cara Dune était juste indignée. Ils se sont dit: « Pourquoi n’avez-vous pas ajouté le personnage? Pourquoi avez-vous dû retirer le personnage? Quelque chose ne va pas? Gina se fait-elle virer? »

Après avoir partagé, elle a appris qu’elle avait été licenciée via les médias sociaux, l’actrice mandalorienne a révélé qu’elle avait accidentellement reçu un e-mail d’un membre du personnel de Disney alors qu’elle recevait des réactions négatives sur les réseaux sociaux de son message controversé.

Elle a déclaré: «Ils m’ont accidentellement envoyé un e-mail, ce qui était très instructif, alors je le savais. Je savais qu’ils faisaient attention. Je sais qu’il y a eu des gens qui sont allés battre pour moi, mais je sais qu’ils n’ont pas gagné à la fin.

Plus tôt ce mois-ci, Gina a été renvoyée du Mandalorien après avoir déclenché un énorme contrecoup pour comparer la politique américaine à l’Allemagne nazie.

Dans le post Instagram, Gina a déclaré à propos de l’extermination de millions de personnes: « En quoi est-ce différent de haïr quelqu’un pour ses opinions politiques? »

Un porte-parole de Lucasfilm a ensuite confirmé que Gina ne reviendrait pas à l’émission, déclarant: « Gina Carano n’est actuellement pas employée par Lucasfilm et il n’y a pas de plans pour qu’elle le soit à l’avenir. »

La déclaration a continué: « Néanmoins, ses messages sur les réseaux sociaux dénigrant les gens en raison de leur identité culturelle et religieuse sont odieux et inacceptables. »

Lors de l’entretien avec Ben, Gina a fait valoir que le studio avait un double standard en ce qui concerne ses opinions politiques, déclarant: «Ils ont été partout sur moi et ils m’ont regardé comme un faucon, et je suis regarder les gens sur la même production et ils peuvent dire tout ce qu’ils veulent, et c’est là que j’ai eu un problème. J’ai eu un problème parce que je n’acceptais pas le récit… «

L’actrice, qui parle franchement de ses convictions politiques sur les réseaux sociaux, a ajouté: «J’étais prête à tout moment à être lâchée, car j’ai vu cela arriver à tant de gens. J’ai vu les regards sur leurs visages. J’ai vu l’intimidation qui a lieu, et donc quand cela a commencé, ils pointent leurs armes sur vous, et vous savez que ce n’est qu’une question de temps.

« J’ai vu cela arriver à tant de gens, et je me suis juste dit … ‘Vous venez pour moi, je sais que vous l’êtes.' » Ils le rendent très évident à travers leurs employés qui venaient pour moi, et donc je me suis dit: ‘Je vais me balancer et je vais rester fidèle à moi-même.’ «