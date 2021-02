Gina Carano a déclaré avoir été frappée après avoir été retirée de son rôle de Cara Dune dans The Mandalorian.

La star de Haywire, 38 ans, a été retirée de la série Star Wars à la suite de publications offensantes sur les réseaux sociaux.

Carano avait partagé un article sur TikTok comparant les récentes divisions politiques américaines au traitement de la communauté juive par les soldats nazis, qu’elle a ensuite supprimée.

Ceci, ainsi que ses autres publications controversées sur les masques faciaux, les vaccins et la pandémie de coronavirus, les allégations non vérifiées de fraude électorale et les commentaires sur les pronoms de genre, avaient incité un hashtag #FireGinaCarano à la tendance sur Twitter.

Un porte-parole de Lucasfilm a déclaré le jeudi 11 février: « Gina Carano n’est actuellement pas employée par Lucasfilm et il n’est pas prévu qu’elle le soit à l’avenir.

« Néanmoins, ses publications sur les réseaux sociaux dénigrant les gens en raison de leur identité culturelle et religieuse sont odieuses et inacceptables. »





(Image: Getty Images)



Maintenant, l’actrice, qui était apparue dans The Mandalorian saisons 1 et 2, a critiqué ce qu’elle a appelé la «foule totalitaire» pour ce qu’elle prétendait être une tentative de «l’annuler».

Carano a déclaré à Deadline vendredi: «J’envoie un message direct d’espoir à tous ceux qui vivent dans la peur d’être annulés par la foule totalitaire.

« Je viens tout juste de commencer à utiliser ma voix qui est maintenant plus libre que jamais auparavant, et j’espère que cela inspirera les autres à faire de même. »

Elle a ajouté: « Ils ne peuvent pas nous annuler si nous ne les laissons pas faire. »





(Image: Instagram)



L’ancienne cascadeuse a également annoncé son nouveau projet de film avec le site Web conservateur The Daily Wire, dans lequel elle développera, produira et jouera.

Le co-fondateur du site Web, Ben Shaprio, a déclaré à la publication: « Nous sommes impatients d’apporter le talent de Gina aux Américains qui l’aiment ».

Il a également affirmé que Carano avait été abandonné par « la gauche autoritaire d’Hollywood ».

L’actrice a ensuite partagé le tweet de Ben Shaprio sur la pièce Deadline, en le sous-titrant: « Ce n’est que le début … bienvenue dans la rébellion. »





(Image: REUTERS)



Cette réponse de Carano intervient après que le message TikTok qui avait été partagé par l’actrice avait lu: «Les Juifs ont été battus dans les rues, non pas par des soldats nazis mais par leurs voisins… même par des enfants.

«Parce que l’histoire est éditée, la plupart des gens aujourd’hui ne se rendent pas compte que pour arriver au point où les soldats nazis pourraient facilement rassembler des milliers de Juifs, le gouvernement a d’abord obligé leurs propres voisins à les détester simplement parce qu’ils étaient juifs.

« En quoi est-ce différent de haïr quelqu’un pour ses opinions politiques? »





(Image: Justin Lubin / Lucasfilm Ltd.)



Le message a été critiqué sur les réseaux sociaux et a directement précédé l’annonce de son départ de la franchise Star Wars.

* Le mandalorien est maintenant disponible sur Disney Plus.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à [email protected] ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.