L’amour est dans l’air à Gimli, Man.

Daria et Anton Intiuk viennent de se marier sur la plage et le couple fait parler d’eux, à environ 90 km au nord de Winnipeg.

Les jeunes mariés ont déménagé à Gimli en mai, après avoir fui leur domicile à Kyiv plus tôt cette année en raison de la guerre avec la Russie. Depuis, ils ont été accueillis par la ville, qui s’est regroupée pour aider à organiser le mariage.

“C’est un super endroit pour un mariage”, a déclaré samedi Daria, 22 ans. “Je pense que c’est un très bel endroit. Le meilleur que nous puissions avoir.”

Les Intiuk étaient les premiers d’environ 47 Ukrainiens à choisir de s’établir à Gimli après leur arrivée à Winnipeg.

Katherine Durkin-Chudd, au centre, épouse Daria et Anton Intiuk, tandis que Misha Holovatskyi et Snizplana Tucha se joignent à la célébration. (Austin Grabish/CBC)

“Nous adorons cet endroit”, a déclaré Anton, 32 ans.

Darya a accepté. C’est incroyable “dès le premier jour… on a l’impression d’être dans une super grande famille”, a-t-elle déclaré.

Le couple est ensemble depuis environ deux ans et s’est rencontré au travail dans une chaîne de télévision à Kyiv, où Anton était producteur et Daria journaliste de télévision.

Daria et Anton Intiuk se sont fiancés en avril. (Austin Grabish/CBC)

Ils se sont fiancés en avril à Paris après avoir fui leur domicile à Kyiv.

Une fois qu’ils ont déménagé à Gimli, le couple a été embauché immédiatement à Chudds Corner, une station-service, un concessionnaire automobile et un magasin de sports motorisés. Daria est chef de quart/caissière à la station-service et Anton s’occupe de l’entretien et des réparations dans la division VR de l’entreprise.

Au fur et à mesure qu’ils s’installaient, ils ont décidé qu’ils voulaient se marier.

De nombreuses entreprises et résidents locaux se sont regroupés pour faire de samedi une journée spéciale, a déclaré Kevin Chudd, vice-président de Chudds Corner.

Kevin Chudd, vice-président de Chudds Corner à Gimli, a embauché Daria et Anton Intiuk et cinq autres réfugiés ukrainiens pour travailler dans son entreprise familiale. (Austin Grabish/CBC)

Anders Kuusselka a donné de son temps pour prendre des photos professionnelles, un DJ a joué de la musique ukrainienne et l’épouse de Chudd, Katherine Durkin-Chudd, a célébré le mariage.

L’ensemble du mariage a été planifié en 10 jours et tout, y compris les fleurs, le gâteau de mariage et l’espace de l’hôtel, a été donné pour que le couple passe une journée parfaite.

Daria et Anton Intiuk posent pour des photos de mariage au Camp Morton, près de Gimli, à environ 90 km au nord de Winnipeg. (Austin Grabish/CBC)

“Cela vous rend fier de vivre à Gimli, fier du bénévolat, fier du milieu des affaires et fier de voir des gens travailler ensemble”, a déclaré Chudd, qui s’est occupé du dîner de mariage.

Daria était au bord des larmes de joie.

“J’essaie de ne pas pleurer parce que maintenant j’ai un beau mari pour toute ma vie”, a-t-elle déclaré.

Le couple, qui suit la guerre de près, aimerait qu’une partie de sa famille encore en Ukraine déménage au Canada.

Les Intiuk envisagent d’avoir des enfants et ont dit qu’ils aimeraient démarrer une entreprise à Gimli un jour, vendant peut-être la nourriture ukrainienne qui a été un succès auprès des habitants de la ville.

Daria et Anton Intiuk s’embrassent après s’être mariés sur la plage. (Austin Grabish/CBC)

“Peut-être que nous allons construire notre empire des pérogies et notre empire du bortsch”, a déclaré Anton en riant.

Ils sont tous les deux reconnaissants de l’accueil chaleureux qu’ils ont reçu.

Daria a dit qu’ils sont reconnaissants à tous les Canadiens qui ont été utiles.

“C’est très important quand vous perdez votre vie normale et que vous essayez de construire une nouvelle vie”, a-t-elle déclaré, notant que les résidents locaux ont été très favorables.

Anton a accepté et a appelé Gimli leur deuxième maison.

Une trentaine de personnes étaient au mariage. Romanna Klymkiw, une bénévole du dortoir où le couple a séjourné à son arrivée à Gimli, faisait partie des invités.

“C’est notre premier mariage ukrainien à Gimli et je suis sûr qu’il y en aura beaucoup d’autres”, a déclaré Klymkiw.