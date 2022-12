Gimenez et Cavani parmi les joueurs uruguayens inculpés par la FIFA pour un incident de référence

Quatre joueurs uruguayens ont été accusés de comportement offensant par la FIFA lundi pour avoir poursuivi en colère l’arbitre après avoir été éliminés de la Coupe du monde.

L’Association uruguayenne de football (AUF) fait également face à une accusation supplémentaire de discrimination, a déclaré la FIFA sans donner de détails.

L’équipe uruguayenne pensait qu’elle aurait dû se voir accorder un penalty dans le temps additionnel de sa victoire 2-0 contre le Ghana vendredi.

Un but de plus aurait envoyé l’Uruguay en huitièmes de finale à la place de la Corée du Sud.

La FIFA a déclaré qu’Edinson Cavani, Jose Maria Gimenez, Diego Godin et Fernando Muslera font face à des poursuites disciplinaires pour “comportement offensant et violation des principes du fair-play” et faute.

Cavani, Godin et Muslera disputaient chacun leur quatrième Coupe du monde et Gimenez en était à cette troisième.

Ils faisaient partie d’un groupe de joueurs qui ont affronté l’arbitre allemand Daniel Siebert après le coup de sifflet final au stade Al Janoub.

La FIFA n’a pas précisé de calendrier pour que sa commission de discipline statue sur les affaires.

La FIFA a également engagé lundi des poursuites disciplinaires contre la Serbie pour inconduite présumée de joueurs et de supporters, notamment des chants offensants lors d’un match de Coupe du monde contre la Suisse.

Les tensions ont éclaté dans les tribunes et sur le terrain lors d’un match revanche de leur match houleux lors de la Coupe du monde 2018 qui a ravivé les rivalités ethniques des Balkans.

La Suisse était dirigée par Granit Xhaka lors du match de vendredi, et Xherdan Shaqiri a marqué le premier but lors d’une victoire 3-2 qui a éliminé la Serbie.

Les deux joueurs suisses ont des racines ethniques albanaises et des liens familiaux avec le Kosovo, qui a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008.

La Serbie ne reconnaît pas la souveraineté du Kosovo.

La FIFA n’a pas précisé quels incidents au stade 974 ont conduit à des accusations de “faute de joueurs et d’officiels”, de discrimination et de “faute de joueurs et d’officiels”.