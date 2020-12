RICHMOND, Virginie: Jacob Gilyard a fait un 3 points avec 19,5 secondes à faire et non. 19 Richmond a battu Wofford 77-72 lundi dans un match organisé deux jours plus tôt.

Gilyard a mené les Spiders (3-0) avec 18 points et Grant Golden 15. Richmond a marqué les 11 premiers points du match et mené la majeure partie du match, mais les Terriers (2-1) ont tiré 55% à la mi-temps et ont pris leur première avance avec 4:32 à jouer.

Storm Murphy a mené les Terriers avec 21 points et Messiah Jones a obtenu 20 points et 10 rebonds. Wofford a raté ses 13 premiers essais pour un panier, mais n’était que 37-30 derrière à la mi-temps.

Richmond n’avait pas joué depuis sa défaite – Non. 10 Kentucky le 29 novembre. Les Spiders ont dû annuler deux matchs la semaine dernière après un résultat positif COVID-19[feminine test dans le programme, et ils ont annoncé le match avec les Terriers samedi. Wofford a également annulé deux matchs la première semaine de décembre et a disputé son premier match depuis le 28 novembre.

Les Spiders semblaient prendre les devants avec une course de 11-3 en seconde période qui leur a donné une avance de 56-44, mais Wofford a immédiatement répondu avec une rafale de 12-3 pour venir en 59-56. Les Terriers ont pris leur première avance de 64-63 sur le 3 points de Tray Hollowell avec 4:32 à jouer.

La tête a changé de mains cinq fois le reste du chemin jusqu’à ce que Tyler Burton marque dans le couloir et donne une avance de 73-72 à Richmond avec 1:09 à faire. Après que Jones ait raté les Terriers, Gilyard a frappé son quatrième pointeur à 3 points du match pour donner à Richmond plus d’un baiser.

GRANDE PHOTO

Wofford: Les Terriers sont arrivés à une moyenne de 99 points après avoir battu Toccoa Falls 88-49 et Carver College 111-37, mais ils ont raté leurs 13 premiers tirs contre les Spiders. Lorsque Jones a finalement traversé la sécheresse avec 12:54 à jouer dans la demie, cela a conduit à une course de 15-8.

Richmond: Le classement des araignées est le plus élevé depuis le 23 décembre 1957, alors qu’ils avaient 17 ans. Le match était leur premier dans le top 20 depuis le 28 décembre 1957, quand ils ont perdu 59-55 contre La Salle.

SUIVANT Les Terriers joueront en Caroline du Sud jeudi.

Les araignées resteront à la maison mercredi soir pour braver le nord de l’Iowa.

___

