‘Gilmore Girls’ Lauren Graham parle de la séparation de Peter Krause: ‘Je n’ai pas posé de questions fondamentales’

La star de “Gilmore Girls” Lauren Graham est sur la route, métaphoriquement, après s’être séparée de son amour de longue date Peter Krause à l’été 2021. S’adressant au magazine People des semaines avant son livre d’essais, “Have I Told You This Déjà? ‘t Want to Forget to Remember”, est sorti, l’actrice a expliqué pourquoi elle s’était séparée de son petit ami de 12 ans.

Les différences “fondamentales” semblaient jouer le plus grand rôle.

“Je pense qu’une partie de tous les points positifs du fait de se connaître depuis très longtemps était là… Et l’un des points négatifs de cela est que nous sommes presque entrés dans une relation en tant que personnes dans la quarantaine sans poser aucune des questions des personnes dans la quarantaine. devrait demander », a-t-elle déclaré.

“Nous avons passé un si bon moment ensemble que je n’ai peut-être pas posé de questions fondamentales sur ‘Quelles sont vos valeurs et qu’envisagez-vous?’ et ces choses plus adultes. Et puis ils nous ont juste rattrapés.

LAUREN GRAHAM A UNE CLAUSE ‘GILMORE GIRLS’ DANS TOUS SES CONTRATS EN CAS DE RETOUR D’EXPOSITION

Graham et Krause, qui ont joué le rôle de frères et sœurs Sarah et Adam Braverman dans l’émission “Parenthood” de 2010 à 2015, ont gardé leur relation principalement hors des projecteurs.

Graham a récemment été plus ouverte sur sa relation avec Krause, qui impliquait également le fils de l’acteur, désormais âgé de 20 ans, Roman, issu d’une relation antérieure.

“J’ai contribué à la vie de son enfant, et nous sommes donc connectés. Et oui, je suis dans un meilleur endroit, mais c’est toujours dommage. C’est juste triste pour moi”, a-t-elle déclaré.

L’écriture, dit-elle, a été sa grâce salvatrice.

“Je n’allais tout simplement pas laisser [the breakup] m’aplatir… Je me disais : ‘D’accord, eh bien, regarde toutes les bonnes choses que j’ai, et regarde tous les bons moments’ et ‘Je vais écrire ce livre.’ Dieu merci, j’ai ces points de vente et ces histoires à raconter.”

En ce qui concerne ce qu’elle recherche chez un futur partenaire, Graham a certaines exigences. “La gentillesse et le sens de l’humour. À ce stade, je veux passer un bon moment”, a-t-elle partagé.

“Je suis dans une position rare où je suis si reconnaissant et je ne sais même pas ce que je voudrais d’autre. J’ai plus que je ne l’aurais jamais pensé… Alors maintenant, ça devient, comment puis-je être un bon citoyen du monde et profiter de la vie ? Et qui sera la personne amusante avec qui faire ça ? »