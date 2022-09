Gillian (The Savage) Robertson du Canada se rallie pour la soumission au deuxième tour de l’UFC – Kelowna Capital News

La poids mouche canadienne Gillian (The Savage) Robertson a survécu à un assaut au premier tour pour soumettre Mariya (Demonslayer) Agapova du Kazakhstan sur une carte UFC Fight Night samedi.

La native de Niagara Falls, en Ontario, âgée de 27 ans, qui habite à Port Saint Lucie, en Floride, a absorbé une série de coudes à la tête alors qu’elle tentait de faire tomber Agapova à la clôture lors du premier tour. Mais elle s’est ralliée au deuxième tour pour verrouiller un étranglement à l’arrière qui a incité l’arbitre Mark Smith à arrêter le combat à deux minutes 19 secondes du tour.

Les trois juges ont marqué le premier tour pour Agapova, qui avait un avantage de 39-4 dans les frappes importantes du tour selon les statistiques de l’UFC.

Mais Robertson a fait trébucher Agapova au sol 45 secondes après le début du deuxième tour et l’a finalement ramenée et a appliqué le starter. Agapova, qui avait perdu son protège-dents, semblait perdre connaissance lorsque l’arbitre est intervenu.

«Je savais qu’elle allait venir là-bas en essayant de me tuer. Mais je savais que ce serait le mien à la fin », a déclaré Robertson.

Deux autres Canadiens ont perdu sur la carte.

Le poids moyen américain Anthony (Fluffy) Hernandez a utilisé ses talents de grappin pour étouffer Marc-André (Power Bar) Barriault de Gatineau, au Québec, au troisième tour sur la carte inférieure.

Le Brésilien Rodrigo Nascimento (9-1-0 avec un match nul) a remporté une décision partagée (30-27, 29-28, 28-29) contre le poids lourd albertain Tanner (Bulldozer) Boser (20-9-1).

Un juge a donné les deux premières rondes à Boser, originaire de Bonnyville, en Alberta, qui se bat à Edmonton, tandis qu’un autre lui a accordé la seconde. Le troisième a marqué les trois manches pour le Brésilien.

L’événement principal à l’usine de production de l’UFC Apex a opposé l’Américain Cory (Sandman) Sandhagen (14-4-0), classé quatrième parmi les prétendants aux poids coq de l’UFC, contre le n ° 10 Yadong (Kung Fu Kid) Song of China (19-6-1 avec un no-contest).

Robertson (11-7-0), rebondissant après une défaite par décision contre TJ Aldrich en juillet, s’est améliorée à 8-5-0 à l’UFC avec ses huit victoires à égalité au troisième rang de l’histoire des poids mouches de l’UFC derrière Valentina Shevchenko et Katlyn Chookagian (toutes deux sur neuf). Les sept finitions et les six soumissions de Robertson sont les plus importantes de l’histoire des poids mouches de l’UFC.

Agapova (10-4-0) a maintenant perdu deux matchs de suite et trois de ses quatre derniers matchs.

Robertson, l’une des deux Canadiennes de l’UFC, devait initialement combattre Melissa Gato sur la carte, mais la Brésilienne s’est retirée en raison d’une blessure, selon l’UFC.

Agapova et Robertson s’étaient entraînés ensemble dans le passé mais sont maintenant dans des gymnases différents.

Barriault (14-6-0 avec un non-contesté) et Hernandez (10-2-0 avec un non-contesté) ont perdu peu de temps, se battant de près dès le départ. Barriault a attiré l’attention d’Hernandez avec une lourde droite en pronation.

Hernandez a cherché un retrait et s’est retrouvé au sommet, écrasant le Canadien à la clôture. Barriault s’est relevé et a marqué avec un coup de poing et un coup de coude. Hernandez a poursuivi son assaut contre la clôture, éliminant à nouveau Barriault lors d’un premier tour tout en action.

Barriault, qui semblait favoriser ses côtes après le premier tour, s’est retrouvé au sol au deuxième tour alors qu’Hernandez maintenait la pression. Un Barriault ensanglanté a porté plusieurs coups sur les pieds à la fin du round.

Hernandez a largué Barriault sur la tête au troisième tour avant d’endormir le Canadien avec un étranglement bras-triangle à 1:53 du tour.

Barriault a une fiche de 3-2-0 avec un match nul à l’UFC depuis qu’il a perdu ses trois premiers combats dans la promotion.

