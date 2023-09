Gillian Keegan ordonne aux directeurs de « se lever » pour trier le RAAC en ruine

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le secrétaire à l’Éducation a ordonné aux directeurs d’établissement de « se démener » pour mener des enquêtes visant à déterminer si leurs bâtiments contiennent du béton qui s’effrite et qui est dangereux.

Gillian Keegan a déclaré qu’une école sur 20 n’a pas encore rempli un questionnaire envoyé en 2018 et a appelé les dirigeants à réagir rapidement à mesure que la crise s’aggrave.

Le ministère de l’Éducation (DfE) a envoyé des enquêtes à toutes les écoles pour savoir si elles contenaient du béton cellulaire armé autoclavé (RAAC), suite à l’effondrement du plafond d’une école. Le RAAC est un matériau potentiellement dangereux utilisé dans la construction d’écoles, de collèges et d’autres bâtiments entre les années 50 et le milieu des années 70 au Royaume-Uni.

La forme légère du béton a été décrite comme « à 80 % d’air » et « ressemblant à un Aero Bar » et sa présence dans les écoles a entraîné la fermeture de plus de 100 jours avant le début de la nouvelle année scolaire.

Parler à Jérémie Vigne Mardi, Mme Keegan a déclaré : « Il y a 5 pour cent des écoles qui n’ont pas répondu à l’enquête.

« Maintenant, j’espère que toute cette publicité les fera se défouler.

« Ce que j’aimerais qu’ils répondent, car je veux être le secrétaire d’État qui sait exactement dans chaque école où il y a le RAAC et qui prend des mesures. »

Les commentaires de la secrétaire à l’Éducation sont intervenus un jour après qu’elle a été forcée de s’excuser pour une diatribe jurante dans laquelle elle accusait ses collègues de s’être « assis sur leur c*** » à cause de l’effondrement des écoles.

Gillian Keegan a été filmée exprimant ses frustrations face à la réponse au scandale du béton Raac après qu’il soit apparu que M. Sunak avait réduit le financement de la reconstruction des écoles lorsqu’il était chancelier.

Dans des images publiées par ITV News, Mme Keegan – portant toujours son microphone – a critiqué les autres et a déclaré qu’elle devrait être félicitée pour avoir fait un « bon travail ».

Elle a déclaré: « Est-ce que quelqu’un a déjà dit ‘vous savez quoi, vous avez fait du bon travail parce que tout le monde est resté assis sur son c*** et n’a rien fait ? »

Le secrétaire à l’Éducation a ajouté : « Aucun signe de cela, non ?

Le patron du National Education Union (NEU), Daniel Kebede, a déclaré mardi que les commentaires de Mme Keegan étaient « scandaleux ».

« Le fait est que le DfE a traîné les pieds pendant de nombreuses années sur cette question », a déclaré M. Kebede.

Le NEU a critiqué les conservateurs pour avoir abrogé un programme conçu pour répondre à des préoccupations telles que le RAAC, les programmes de construction d’écoles pour l’avenir et les programmes d’investissement primaires.

M. Kebede a déclaré : « Si ces projets n’avaient pas été annulés, nous ne connaîtrions pas cette crise aujourd’hui. Rishi Sunak a constamment sous-financé la réparation des bâtiments scolaires.

« Le gouvernement n’a pas fait preuve de leadership sur cette question depuis de nombreuses années. »