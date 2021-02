Gillian Anderson «  retrouve l’ex Peter Morgan alors qu’il jette Jemima Goldsmith  »

La romance de Gillian Anderson et Peter Morgan serait de retour.

On a dit que le créateur de la Couronne passait rapidement à autre chose avec son amie Jemima Goldsmith, 47 ans, peu de temps après que sa relation se soit effondrée; Peter et Jemima étaient amis depuis des années.

Cependant, on pense que Gillian, 52 ans, et Peter, 57 ans, se sont remis ensemble; les ex avaient beaucoup d’histoire ensemble après avoir passé quatre ans follement amoureux.

Et de plus, des affirmations ont émergé selon lesquelles l’écrivain aurait même rejoint l’actrice à Prague, la capitale de la République tchèque.

La star d'automne Gillian s'est envolée pour Prague pour passer les deux prochains mois à travailler sur le plateau de tournage de White Bird: A Wonder Story, a rapporté le Daily Mail.











Un des amis de Jemima a déclaré au journal: « Peter l’a poursuivie, plutôt que l’inverse. Il l’a persuadée qu’ils seraient bien ensemble, mais il est maintenant retourné voir Gillian.

« Cela s’est produit la semaine dernière. Elle a été frappée six fois à ce sujet.

« Les gens sont consternés par son comportement. Cela semble vraiment plutôt instable. Il avait dit qu’il était sérieux au sujet de Jemima et qu’elle était certainement sérieuse au sujet de la romance avec lui. »

Le Mirror a contacté les représentants de Gillian Anderson, Peter Morgan et Jemima Goldsmith pour de plus amples commentaires.











Il est entendu que Gillian et Peter n’ont jamais vécu ensemble pendant les quatre années où ils étaient en couple.

Auparavant, la paire avait fixé des limites avant de commencer à travailler ensemble sur l’émission à succès Netflix The Crown.

Peter écrivait l’émission tandis que Gillian a rejoint le casting de stars en tant que Margaret Thatcher en 2020.











L’actrice a déclaré qu’ils ne commenteraient pas le travail de l’autre pour s’assurer qu’ils avaient des «limites claires», ce qui signifie qu’elle ne parlerait pas du scénario et que Peter ne parlerait pas de sa performance.

Elle a déclaré à Harper’s Bazaar l’année dernière: « Pour notre propre santé mentale, et en fait pour le bénéfice de la relation, nous avions des limites très claires », a-t-elle déclaré à la publication.

« Je ne vais pas commenter le script, mais vous n’êtes pas autorisé à commenter la performance! »