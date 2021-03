Gillian Anderson réagit aux commentaires du prince Harry sur The Crown

Gillian Anderson pèse sur Prince Harryles pensées de son émission La Couronne.

L’actrice de 52 ans, qui a remporté le Golden Globe 2021 de la meilleure actrice, série, mini-série ou téléfilm dans un second rôle le dimanche 28 février, s’est entretenue avec des journalistes dans la salle de presse après l’événement. Un journaliste a demandé à Gillian ce qu’elle pensait de la reconnaissance du prince Harry lors de sa Le spectacle tardif visitez la semaine dernière que la série Netflix du créateur Peter Morgan ne prétend pas être entièrement fondée sur des faits.

« Je dirais que, tu sais, Harry est assez bien qualifié pour juger ce qui est fait ou fiction, et qu’il était agréable d’entendre qu’il comprenait ce que Peter essayait de faire au motif qu’il raconte une histoire nuancée du les défis de faire passer le devoir et le service avant l’amour et la famille, et qu’il a certainement de très nombreuses années d’expérience dans ce domaine. » Les X-Files mentionné. «C’était agréable d’être à l’extérieur – et aussi à l’intérieur – d’une émission qui me tient à cœur, d’entendre, peut-être, ce sujet mis au repos. On espère.