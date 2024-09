Gillian Anderson parle de la force tranquille de son personnage dans « Salt Path »

Ces dernières années, Gillian Anderson a endossé de nombreux rôles dans lesquels elle a interprété des femmes célèbres de la vie réelle : la première dame Eleanor Roosevelt, l’ancienne première ministre britannique Margaret Thatcher, la princesse consort allemande Johanna Elisabeth et la journaliste de la BBC Emily Maitlis, pour n’en citer que quelques-unes. Son dernier projet, « The Salt Path », basé sur le livre autobiographique de Raynor Winn du même nom, est une autre histoire vraie sur une femme forte et résiliente confrontée à un défi qui va changer sa vie. Mais dans ce film, Anderson remplace ses costumes d’époque par une paire de chaussures de randonnée.

« The Salt Path », projeté au Festival international du film de Toronto, raconte l’histoire profonde de la marche de 1 000 kilomètres de Ray (Anderson) et de Moth Winn (Jason Isaacs), un couple marié, le long d’une côte magnifique mais accidentée du sud-ouest de l’Angleterre, après avoir été contraints de quitter la ferme familiale. Pour couronner le tout, plus tôt dans la semaine, Moth a été diagnostiqué d’une maladie dégénérative qui entraînerait des difficultés à marcher et à garder l’équilibre, une démence, une incapacité à avaler et, finalement, la mort. Avec tous les éléments essentiels nécessaires à leur survie sur le dos, ils commencent leur périple, leur lien se renforçant au fil du chemin ; une histoire vraie selon laquelle « c’est le voyage, pas la destination ».

« Quand j’ai lu le livre, je n’ai pas pu m’en débarrasser pendant des semaines », raconte Anderson. Variété« Cela a changé ma vision des sans-abri, des gens qui vivent dans la rue, du fait que n’importe lequel d’entre nous peut, à tout moment, devenir sans-abri et démuni, et [I] « J’ai vraiment embrassé les profondeurs de ma propre compassion parce que cela ressemble à un problème universel qui doit être résolu en fonction de ce qui arrive aux individus qui traversent cela. »

Au cours du tournage, Anderson a pris de plus en plus conscience de la profondeur avec laquelle les mots de Ray et son parcours avec Winn la touchaient. « J’étais particulièrement consciente de ce changement de perception qui se produisait en moi au cours du tournage », dit-elle. « Être dans la nature à ce point, dans toutes ses versions, s’immerger dans le processus de réflexion de quelqu’un qui a vécu ce niveau de traumatisme, essayer d’en tenir compte. »

Le personnage a également appris une leçon importante. « En société, nous pensons que plus on a d’argent, plus on a de liberté, et ils ont compris que la plus grande liberté était en fait de ne rien avoir, de ne pas avoir de plan, de ne pas avoir de racines », ajoute Anderson. « Pour beaucoup d’entre nous, moi y compris, l’idée de perdre tous ces accessoires, de se laisser aller dans ce qui ressemblerait initialement à l’abîme est une expérience à la fois effrayante et profonde. Ce qu’ils montrent, c’est qu’il est possible d’y survivre, qu’il est possible de sortir de l’autre côté et d’avoir gagné plutôt que perdu dans ce voyage. »

Certains des moments les plus forts du film sont ceux où Ray, jouée par Anderson, reste silencieuse. Elle a le don de parler sans dire un mot. Dans ces moments-là, nous sommes dans sa tête, ressentant le traumatisme du personnage, ses peurs et sa tentative d’espoir. « Je suis contente que vous ayez compris cela », dit-elle. « J’ai l’impression que son parcours s’est déroulé autour de la colère, du ressentiment, de la compréhension de la façon dont ils ont pu arriver là où ils sont arrivés et de la façon de concilier la vérité de ce qui leur arrivait et d’arriver à un point d’acceptation avec cela, de ne pas se contenter de le maudire constamment, mais d’accepter la réalité. »

En fin de compte, Anderson espère que les spectateurs qui verront « Le chemin du sel » repartiront avec le sentiment que « les êtres humains sont résilients. Nous avons l’impression que les choses vont littéralement nous tuer. Décès de proches, d’enfants, traumatismes, perte d’emploi, fin de relations. Voici un couple qui, dans la vraie vie, a littéralement tout perdu. Et un pas après l’autre, ils ont réussi à traverser l’autre côté grâce à leur force de caractère, à un amour renforcé, à la compréhension et à la confiance en leur propre résilience et à leur capacité à surmonter n’importe quelle épreuve. »