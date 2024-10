Gillian Anderson explore les fantasmes sexuels cachés des femmes

En 2023, l’actrice, productrice et réalisatrice Gillian Anderson, connue pour avoir incarné l’agent du FBI Dana Scully dans Les X-Files et la thérapeute Jean Milburn à Éducation sexuellea appelé les femmes à envoie-lui leurs fantasmes sexuels:

Je veux les femmes du monde entier, et vous toutes qui vous identifiez intrinsèquement comme femmes maintenant – queer, hétérosexuelles et bisexuelles, non binaires, transgenres, polyamoureuses – vous toutes, jeunes et vieux, quelle que soit votre religion, et mariées, célibataires ou autres. , pour m’écrire et me dire à quoi tu penses quand tu penses au sexe.

Anderson a promis que toutes les soumissions pour son anthologie proposée seraient traitées de manière anonyme. « Bien sûr, j’inclurai ma propre lettre, de manière anonyme », a-t-elle ajouté. « J’ai hâte de lire le vôtre. »

Les soumissions qui en ont résulté ont été soigneusement sélectionnées et organisées par Anderson et ont été publiées dans Vouloirune collection de fantasmes sexuels anonymes de femmes du monde entier.

Critique : Want: Sexual Fantasies par Anonymous – édité par Gillian Anderson (Bloomsbury)

Anderson présente le projet comme une continuation du 21e siècle de celui de Nancy Friday. Mon jardin secret : les fantasmes sexuels des femmes (1973). Elle déclare dans son introduction qu’elle souhaitait savoir si les contraintes sexistes qui structuraient les fantasmes des femmes en 1973 s’étaient atténuées ou avaient simplement changé de forme.

Cet enregistrement semble particulièrement pertinent aujourd’hui, étant donné que Roe v. Wade, la décision de la Cour suprême des États-Unis sur l’avortement, a été rendue en 1973 et annulée en 2022.

L’un des principaux thèmes de Want est que le désir des femmes a toujours été réduit au silence. Anderson suppose que les femmes du XXIe siècle sont toujours soumises à des hypothèses patriarcales qui présentent leurs désirs comme étant, au moins, privés et, au plus, honteux – en particulier des désirs non hétérosexuels et non procréateurs. Les fantasmes de Want luttent souvent contre la honte, mais le livre lui-même est conçu pour la contrer.

Mais si l’intériorisation du fantasme en tant que phénomène privé nuit aux femmes, Anderson remarque également que l’intimité des mondes fantastiques est l’une de leurs dimensions les plus libératrices :

Pour certains d’entre nous, le sexe que nous avons dans notre tête peut être plus stimulant que les rouages ​​physiques de n’importe quel couplage, aussi chaud soit-il.



Richard Shotwell/Invision/AAP



Dans la fantasy, nous pouvons être aussi transgressifs que nous le souhaitons. Nous pouvons assumer n’importe quel rôle et imaginer notre corps, et celui des autres, sous de nouvelles formes. Chaque fantasme présenté dans Want constitue à la fois de l’érotisme et un fragment de données, qui forment ensemble une sorte d’enquête sur les désirs les plus secrets, les plus cachés des femmes.

De courtes déclarations à la fin de chaque entrée énumèrent les groupes ethniques et nationalités des contributeurs, leurs religions, leur revenu annuel, leurs orientations sexuelles, leur statut relationnel et leur « oui » ou « non » aux enfants. Étonnamment, l’âge n’est pas indiqué – peut-être est-il impoli de demander son âge aux femmes ?

Plusieurs races, ethnies, nationalités et religions sont représentées, bien que les Blancs et les classes moyennes soient sensiblement dominants. Comme Anderson l’espérait, il existe également de nombreux genres et identités sexuelles, notamment lesbiennes, queer, trans, polyamoureuses et asexuelles.

Les histoires elles-mêmes vont de l’exotisme au banal. Il y a des entrées qui trouvent l’érotisme dans le tentaculaire, une figure ressemblant à Bigfoot et le sexe avec des arbres. Une histoire particulièrement spéculative imagine de nouvelles textures et formes corporelles : « elle attache ses organes génitaux extraterrestres transformateurs à mes parties intimes ». Un contributeur imagine follement son mari disant qu’il a embauché une femme de ménage et fait les courses.

Le livre est un véritable effort collectif, et la cacophonie des voix est l’une de ses dimensions les plus frappantes. Le lire est une expérience intense. Want est un livre conçu pour s’immerger plutôt que de lire d’un bout à l’autre. Ses 13 sections – qui portent des titres comme Rough and Ready, To be Worshipped, Strangers et Gently, Gently – permettent aux lecteurs de choisir en fonction de leur humeur ou de leurs préférences personnelles.

Fantasmes et réalités

Anderson a rédigé une introduction et des aperçus des sections. Ceux-ci se lisent parfois comme une chaîne de références à ses propres rôles d’actrice. Elle nomme Margaret Thatcher, l’agent Scully, Jean Milburn et Stella Gibson. Son propre fantasme anonyme se trouve également quelque part dans le livre, ce qui incitera sans aucun doute les fans à jouer à des jeux de devinettes.

Sans prétendre être un expert, Anderson explore les questions liées à la relation entre fantasme et réalité. Comment les fantasmes façonnent-ils la réalité, et comment les réalités façonnent-elles la fantaisie ? Le livre montre la complexité de cette question.

Les fantasmes peuvent à la fois refléter et subvertir la réalité, et souvent les deux à la fois. De nombreuses femmes opposent leurs fantasmes à leur vie quotidienne, ou construisent des antidotes à leurs rôles réels, même si une collaboratrice écrit à propos d’un scénario qui «implique le fauteuil du dentiste et le fait d’être attachée», dans lequel elle serait probablement «super bouleversée» si elle Un vrai dentiste a essayé ça. Le livre a beaucoup d’humour.

De nombreuses histoires parlent de l’attrait de la transgression. Les fantasmes non consensuels sont inclus. Comme le note Anderson, il existe de nombreuses preuves de l’influence du roman érotique d’EL James. Cinquante nuances de Grey. Plusieurs féministes autoproclamées admettent des fantasmes de domination ou d’exploitation qui ne correspondent pas à leurs valeurs réelles.

L’articulation de la vie érotique des femmes ne conduit pas toujours à la destruction des normes patriarcales, qui font des hommes des acteurs actifs et des femmes des réceptrices passives. La fantaisie ne se sépare pas si facilement des mondes dans lesquels elle est conçue et imaginée.

C’est peut-être la raison pour laquelle, dans un monde inégal, le danger et l’inégalité des pouvoirs sont des thèmes récurrents. Un auteur écrit : « Est-ce fou que mon fantasme sexuel le plus fou soit de me sentir en sécurité ? »

Les quatre sélections de la section intitulée Captive décrivent des scénarios de terreur pas tout à fait consensuels. Anderson ne prétend pas avoir l’expertise nécessaire pour expliquer ces phénomènes, mais prend soin de souligner qu’ils ne doivent pas être interprétés comme « une normalisation de toute forme d’enlèvement ou de violence envers les femmes ». Pour recentrer le consentement, elle recommande aux lecteurs de choisir de lire ou non ces quatre inclusions.

Des désirs à plusieurs voix

Want omet certains fantasmes. Les directives interdisent tout ce qui est raciste, sexiste ou homophobe, ou prône toute activité illégale au Royaume-Uni. Dans un article sur LitHub, Ellie Broughton a demandé si cette intervention pourrait compromettre la capacité d’Anderson à fournir un examen complet des véritables désirs des femmes.

Mais au fur et à mesure que le lecteur parcourt Want, il devient clair que même si les lignes directrices étaient peut-être restrictives, elles étaient également habilitantes. Le livre a un ton plus léger que la collection de Nancy Friday. Il ne centre pas les fantasmes sexuels normatifs ou nuisibles. Il existe déjà ailleurs de vastes archives de fantasmes racistes, sexistes et homophobes, ainsi que de fantasmes sexuels qui trouvent du plaisir dans le non consensuel et le nuisible.

Dans Want, des femmes écrivent sur des désirs queer, handicapés, sinueux et à plusieurs voix qui sont inconnus, provocateurs et parfois vraiment nouveaux. Les fantasmes sur les relations sexuelles entre femmes sont monnaie courante, tout comme les fantasmes des lesbiennes sur les relations sexuelles avec (ou en tant qu’hommes) des hommes. Le sexe, le genre et la sexualité deviennent fluides, à la fois littéralement (le sang, l’urine et les excréments sont réimaginés comme érotiques) et métaphoriquement : « Le sexe et le genre prêtent à confusion et continuent d’être un voyage avec une destination changeante », écrit une jeune collaboratrice à propos de ses désirs émergents. .

Les binaires sont agréablement perturbés. « La possibilité de basculer facilement entre des perspectives qui sont généralement considérées comme mutuellement exclusives – comme ci-dessous/haut, handicapée/autonomisée, passive/active – est au cœur de mes fantasmes les plus intimes », écrit une lesbienne danoise atteinte d’une « grave maladie neurodégénérative ». .

Certains des fantasmes les plus frappants sont fondés sur le handicap. Plutôt que d’être imaginé, il est soigneusement et spécifiquement considéré comme érotique. Les fauteuils roulants, les technologies d’assistance, les cicatrices et même la maladie permettent et facilitent certains types de plaisir. Comme l’ajoute la lesbienne danoise : « un siège de fauteuil roulant électrique et d’autres aides mécaniques peuvent s’avérer utiles ».

Le besoin est vaste : parfois cliché et parfois subversif ; parfois féministe et parfois traditionnel. Il y a des histoires de plaisir solitaire et des histoires de souci des autres. Il y a l’incarnation et la dissociation, la brutalité et la subtilité, la fiction sauvage et l’honnêteté brute et crue.

En fin de compte, le livre démontre une chose de manière incontestable : de très nombreuses femmes aiment l’idée du sexe, même si quelques-unes n’aiment pas le sexe réel qu’elles obtiennent.

L’un des aspects les plus précieux d’une collection comme celle-ci pourrait être le sentiment de reconnaissance qu’elle peut susciter. « Je donnerais n’importe quoi pour savoir si quelqu’un d’autre a les mêmes pensées, uniquement pour savoir que je ne suis pas seul », écrit un contributeur.

Il semble probable que beaucoup pourront trouver dans les pages de Want la preuve qu’ils ne sont pas seuls. D’autres trouveront des scénarios nouveaux et passionnants à emprunter et à embellir eux-mêmes. Dans Want, les lecteurs peuvent découvrir la diversité, la joie et l’intensité qui se rassemblent sous l’étiquette contestée de « femme ».

Comme l’écrit Anderson dans sa conclusion :