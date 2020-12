C’est fini entre Gillian Anderson et partenaire et La Couronne créateur Peter Morgan.

L’actrice de 52 ans, qui a récemment joué Margaret Thatcher sur la série à succès Netflix, et le scénariste britannique de 57 ans s’est séparé, E! Nouvelles confirmées le vendredi 18 décembre. Les deux étaient ensemble depuis plus de quatre ans. Anderson et Morgan n’ont pas commenté la rupture.

L’actrice d’origine américaine, qui a été élevée en partie au Royaume-Uni et y est revenue il y a près de 20 ans, ne partage aucun enfant avec le scénariste. Elle et Morgan ont des enfants issus de relations précédentes.

Anderson partage deux fils, âgés de 12 et 14 ans, avec un ancien petit ami et homme d’affaires Mark Griffiths. Elle a également une fille de 26 ans issue de son premier mariage de trois ans à Clyde Klotz, qui a travaillé comme assistant directeur artistique sur Les X-Files, la série des années 90 qui a rendu l’actrice célèbre.

Anderson, qui a joué l’agent Dana Scully dans l’émission à succès, était également marié auparavant à un réalisateur de documentaires. Julian Ozanne. Ils se sont séparés en 2006 après deux ans.