Gillian Anderson et Jason Isaacs racontent une histoire d’amour intime racontée à travers un voyage exceptionnel

Une histoire d’amour intime avec Gillian Anderson et Jason Isaacs, Le chemin du sel raconte le parcours réel de Raynor « Ray » et Moth Winn. Après avoir été contraints de quitter leur maison et avoir été diagnostiqués d’une maladie en phase terminale chez Moth, le couple marié d’une cinquantaine d’années s’est lancé dans une randonnée de 1010 kilomètres le long de la côte anglaise, du Dorset au Somerset.

Inspiré du livre éponyme de Ray, le film, présenté en première au Festival international du film de Toronto (TIFF), montre le parcours transformateur du couple. Réalisé par Marianne Elliott, le film est une belle histoire de résilience, de survie, de nature et d’amour.

Pour Elliott, qui est venu diriger Le chemin du sel après une longue carrière au théâtre, elle s’est souvenue du livre de Ray après que la pandémie de COVID-19 ait mis fin aux productions théâtrales.

« J’avais la cinquantaine, je regardais dans l’abîme, oh mon Dieu, ma carrière est terminée, et le livre commence vraiment là-bas, une femme dans la cinquantaine, mais en fait dans une situation bien, bien, bien pire », a déclaré Elliott. Yahoo Canada« Et puis elle et son mari se lancent dans cet incroyable voyage. »

Pour Isaacs, il était particulièrement attiré par cette histoire d’amour et le miracle inexplicable qui s’est produit pour ce couple.

« Les gens que ce film raconte sont tout simplement inoubliables, leur expérience est si profonde et si émouvante, et ils sont si peu sentimentaux à propos de ces choses extraordinairement belles qui leur sont arrivées, parce qu’elles ont été vécues à travers des épreuves et des souffrances », a déclaré Isaacs. « J’ai trouvé cette histoire magnifique, puis je les ai rencontrés, et ce sont des gens extraordinaires. »

« Moth, l’homme que j’incarne, rayonne d’amour, de joie et de bonheur. Il se préoccupe uniquement de faire en sorte que tout le monde se sente bien et à l’aise, même si, par exemple, lors du premier Zoom que j’ai eu avec lui, il documentait de manière incontrôlée les terribles indignités que son état lui infligeait, et il riait et riait. Et quand j’ai regardé le Zoom en arrière, j’essayais d’étudier son accent, j’ai réalisé que je riais aussi, et je me sentais mal, mais il voulait que je sois à l’aise. Il voulait que je les aime. »

TORONTO, ONTARIO – 12 SEPTEMBRE : Gillian Anderson assiste à la première de « The Salt Path » lors du Festival international du film de Toronto 2024 au Royal Alexandra Theatre le 12 septembre 2024 à Toronto, Ontario. (Photo de Harold Feng/Getty Images)

Gillian Anderson, le « sex-symbol », joue Ray Winn « sans aucune vanité »

En ce qui concerne sa collaboration avec Anderson, Isaacs a salué sa partenaire comme une « actrice vraiment intelligente et formidable ».

« C’est une vraie actrice, on n’a pas besoin d’en parler, d’y penser ou de s’entraîner beaucoup, elle a compris, et j’espère que je l’ai compris aussi », a déclaré Isaacs. « Dans la vraie vie, Moth et Ray se préoccupent surtout de ce que l’autre ressent, et si nous faisions cela juste pendant que la caméra tourne, le public pourrait en avoir une idée. »

Isaacs a ajouté que Ray et Moth étaient « absolument épris » l’un de l’autre, et ce lien incassable est quelque chose qu’ils ont essayé de capturer à l’écran.

« Peu importe à quel point les choses sont horribles, peu importe à quel point à un moment donné de ce film et de leur voyage ils se sont mutuellement blâmés pour cette terrible situation dans laquelle ils se trouvent, où ils ont tout perdu, la maison, leur argent, leur foyer, leur avenir, et il perdait la vie, à travers tout cela, peu importe à quel point ils se sentaient éloignés, ils sont une seule personne », a déclaré Isaacs.

Elliott a également été prompt à féliciter Isaacs et Anderson pour leur travail sur Le chemin du selmais a souligné qu’il s’agissait d’un rôle surprenant pour Anderson, en particulier.

« Gillian a été surprenante, je suppose, parce que c’est un rôle pour lequel on ne s’attendrait pas forcément à ce qu’elle soit faite », a déclaré Elliott. « Je veux dire, c’est un sex-symbol. Elle vient d’écrire un livre sur le sexe et je connais des gens de l’âge de ma fille, une vingtaine d’années, certains de ses amis masculins pensent qu’elle est la chose la plus sexy au monde. »

« Mais elle jouait cette femme de 50 ans, avec tous ses défauts, sans aucune vanité, avec le sentiment d’être à la fin de sa vie et d’avoir tout perdu, avec une réelle vulnérabilité. C’était tout simplement glorieux de la voir capable de faire des choses qu’on ne lui demande pas souvent de faire. »

TORONTO, ONTARIO – 12 SEPTEMBRE : (de gauche à droite) Elizabeth Karlsen, Jason Isaacs, Gillian Anderson et Marianne Elliott assistent à la première de « The Salt Path » lors du Festival international du film de Toronto 2024 au Royal Alexandra Theatre le 12 septembre 2024 à Toronto, en Ontario. (Photo de Robert Okine/Getty Images)

« C’était un voyage très intime et intense que nous avons vécu »

Si l’environnement de ce voyage épique est magnifique à l’écran, Moth et Ray ont également dû endurer des conditions météorologiques brutales et dangereuses pour poursuivre leur périple. La réalité de l’environnement s’est également répercutée sur la production.

« C’était vraiment très intense, parce que nous avons passé 29 jours dans les régions sauvages de Cornouailles et du Devon, et… nous étions vraiment à la merci de la météo », a déclaré Elliott. « Tout le monde aidait l’équipe à emmener la caméra dans les collines. »

« C’était donc un voyage très intime et intense que nous vivions. »

Bien que le terrain ait également constitué une difficulté pour les acteurs, la réalité que Ray et Moth aient réellement entrepris ce voyage était toujours présente à l’esprit d’Isaacs.

« Je ne pouvais pas me permettre de m’apitoyer sur mon sort, car je joue un personnage atteint d’une maladie neurologique terminale, d’une maladie dégénérative, c’est ce qu’il faisait vraiment », a déclaré Isaacs. « Donc, quand j’arrive quelque part et qu’ils me disent : « OK, dans la scène suivante, tu grimpes sur cette colline de rochers ». Je leur dis : « Il n’y a aucune chance qu’il le fasse avec une seule jambe », et ils me répondent : « En tout cas, il l’a fait avec une seule jambe ». »

« Parfois, il faisait très froid et très humide, ou d’autres fois, il faisait une chaleur torride, mais c’était toujours facile de me rappeler que nous filmions et qu’ils le vivaient. »

Mais avec les difficultés de ce chemin, associées à la belle connexion entre Ray et Moth, et leur amour et leur appréciation de la nature, c’est une histoire magnifiquement nuancée dans laquelle plonger.

« On veut raconter des histoires humaines pour que les gens qui les regardent puissent soit reconnaître quelque chose sur eux-mêmes, soit être amenés à espérer quelque chose sur eux-mêmes, ou un récit édifiant », a déclaré Isaacs. « On veut simplement quelque chose qui ressemble à la vie, car beaucoup d’histoires qui sont racontées, et même beaucoup de celles que j’ai racontées aussi, ne ressemblent pas du tout à la vie, et donc on n’en tire rien, à part le fait que pendant deux heures, j’ai été distrait de ma vraie vie, et j’y suis immédiatement retourné. »

« Mais une belle histoire comme Le chemin du sel et l’histoire de Ray et Moth ensemble vous donne tellement de choses à penser, tellement de choses sur lesquelles vous appuyer.