Gillian Anderson détaille sa « relation complexe » avec David Duchovny, co-star de « X-Files »

Gillian Anderson et David Duchovny ont joué Fox Mulder et Dana Scully dans « The X-Files »

Gillian Anderson a parlé de sa relation « complexe » avec Les X-Files avec David Duchovny.

Lors de son apparition sur le Manières à table podcast, Gillian a dit qu’elle en avait appris davantage sur elle Les X-Files co-star de son podcast que de travailler avec lui pendant des années.

Gillian a déclaré : « Nous avons toujours eu une relation assez complexe. Vous savez, quand vous travaillez intensément avec quelqu’un pendant si longtemps.

Elle a poursuivi : « Je veux dire, nous étions essentiellement mariés l’un à l’autre. J’ai écouté son podcast pas mal de fois, et je pense que c’est bien, c’est intéressant.

La chute La star a ajouté : « C’est intéressant d’entendre un homme parler si ouvertement de choses émotionnelles. J’ai l’impression d’avoir appris plus sur lui en écoutant son podcast qu’en travaillant avec lui.

Le Éducation sexuelle l’actrice a également été interrogée sur son régime alimentaire pendant le tournage Les X-Files.

Elle a révélé : « Je suis passée par une étape macrobiotique pendant un moment, ce qui est impossible à réaliser soi-même. »

« Un mélange de céréales, d’algues, de champignons et d’aliments fermentés. Certains ne jurent que par cela, c’est très nettoyant et très bon pour votre biome. Parfois, les personnes atteintes de cancer suivent un régime macrobiotique et disent que cela peut guérir », a noté Gillian Anderson.