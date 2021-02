La star de la Couronne Gillian Anderson a carrément réfuté les appels à un avertissement sur la série Netflix – insistant sur le fait que l’intrigue aurait pu être «bien pire».

L’actrice de X Files a rejoint le casting de l’émission emblématique de la saison quatre en cours, jouant la première femme Premier ministre du Royaume-Uni, Margaret Thatcher.

Alors que le rôle de Gillian a fait des débuts frappants – divisant les téléspectateurs Netflix avec certains affirmant que son interprétation de la Dame de fer était « exagérée » – c’est la nature explosive de la relation du prince Charles et de Diana, y compris les troubles alimentaires de cette dernière, qui a provoqué la controverse.

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a fait l’éloge du drame royal comme «une œuvre de fiction magnifiquement produite», mais a déclaré que les téléspectateurs pourraient risquer de le prendre pour des faits sans avertissement au début de chaque épisode.

Pourtant, en réponse, le géant du streaming a abandonné l’idée de préciser que – bien que l’intrigue soit basée sur la vraie famille royale britannique – une partie de son contenu spécifique n’était pas authentique, sous la forme d’un avertissement.

Gillian, qui était auparavant avec le créateur de l’émission Peter Morgan, est en accord ferme avec le diffuseur payant et a récemment abordé la débâcle dans une conversation avec Dans le style.

Elle a déclaré au magazine: «Il est tellement évident que nous faisons une émission de télévision et que ce sont des personnages basés sur des personnes réelles.

«Pour moi, cela ressemblait à un drame pour le plaisir du drame. Mais je comprends qu’il y a beaucoup de gens investis.

« Oui, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on aurait pu écrire – mais ce n’était pas le cas – c’est bien pire que ce qui s’est terminé dans la série.

« Il y a eu de la gentillesse dans certains domaines où elle ne devait pas l’être. »

La co-star de Gillian, Emma Corrin, a également qualifié les appels à l’avertissement de «fous».

En décembre, The Sun Online a rapporté comment Netflix avait révélé une nouvelle déclaration sur la controverse de The Crown.

Son chef honchos a déclaré à Mail on Sunday: «Nous avons toujours présenté The Crown comme un drame, et nous sommes convaincus que nos membres comprennent que c’est une œuvre de fiction largement basée sur des événements historiques.

« En conséquence, nous n’avons aucun projet – et ne voyons aucun besoin – d’ajouter une clause de non-responsabilité. »

Cela survient au milieu des inquiétudes que les scènes de fiction de la quatrième série écrite par le créateur de The Crown, Peter, font du tort à la monarchie parce que les téléspectateurs croient qu’elles sont vraies.

Un ami du prince Charles a même qualifié la représentation de la famille royale de « sinistre » et de « propagande hautement sophistiquée ».

S’adressant au Mail dimanche, le copain du prince aurait déclaré: « C’est assez sinistre la façon dont Morgan utilise clairement des divertissements légers pour conduire un programme républicain très ouvert et les gens ne le voient tout simplement pas.

«Ils ont été attirés dans les premières séries jusqu’à ce qu’ils ne puissent pas voir comment ils sont manipulés.

« C’est une propagande très sophistiquée. »

La quatrième série de The Crown, qui a été publiée l’année dernière, décrit le trouble de l’alimentation de la princesse Diana et la liaison du prince Charles avec Camilla Parker Bowles.

Alors que son mariage avec l’héritier du trône s’effondre, Diana, interprétée par Emma Corrin, 24 ans, est vue en train de vomir violemment dans les toilettes à plusieurs reprises.

Mais certaines scènes – y compris la fausse suggestion que l’affaire entre Charles et Camilla Parker Bowles se soit poursuivie tout au long de son mariage avec Diana – ont été inventées.

Le frère de Diana, Earl Spencer, a récemment appelé à un avertissement sur l’émission.

Il a déclaré à Lorraine d’ITV: « Je pense que cela aiderait énormément The Crown si, au début de chaque épisode, il déclarait: » Ce n’est pas vrai mais c’est basé sur des événements réels « . »

Il a ajouté: « Je crains que les gens pensent que c’est un évangile et que c’est injuste. »

Pendant ce temps, un initié du palais a récemment critiqué Netflix pour avoir trollé la famille royale avec un sinistre Tweet sur la défunte princesse Diana, pour ajouter plus de carburant au drame en cours.