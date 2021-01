Peter Morgan serait en train de romancer – et de vivre avec – la mondaine Jemima Khan quelques semaines à peine après sa séparation de l’actrice Gillian Anderson.

L’écrivain de Crown Peter, 57 ans, avait entretenu une relation de quatre ans avec Gillian, 52 ans, le couple annonçant leur séparation le mois dernier.

Mais maintenant, des rapports suggèrent que Peter a rapidement évolué avec Jemima, 46 ans, au grand étonnement de la légende de X Files Gillian.

Le Mail on Sunday rapporte que Peter et Jemima se fréquentent depuis le début de l’année et «vivent déjà ensemble».







(Image: Getty Images pour Netflix)



Alors que Gillian – qui a joué Margaret Thatcher dans la saison 4 de l’émission à succès Netflix The Crown, que Peter écrit – est dite «contrariée» par le fait que son ex-petit ami a évolué si rapidement.

La publication rapporte qu’un ami a déclaré que Gillian « a certainement soulevé un sourcil ou deux à la nouvelle de la romance. »

Il est rapporté que Jemima et Peter sont amis depuis des années.

Alors qu’un autre ami proche du nouveau couple a déclaré: «Ils se voient joyeusement depuis la nouvelle année.







(Image: Patrick McMullan via Getty Images)



«Ce sont de vieux amis et sont maintenant dans ce qu’ils appellent une bulle de soutien légitime.»

Et une autre source a déclaré: «Il y a eu un peu de processus avant la séparation de Gillian et Peter, mais néanmoins, tout s’est passé très rapidement; et cela a été une surprise.

Mirror Online a contacté les représentants des trois pour obtenir des commentaires.

La scission de Gillian et Peter a été signalée le mois dernier comme «à l’amiable».

L’actrice était auparavant mariée à un directeur artistique nommé Clyde Klotz entre 1994 et 1997 et le couple a accueilli une fille nommée Piper en 1994.

Elle a ensuite épousé un documentariste nommé Julian Ozanne en 2004, mais ils se sont séparés en 2006.







(Image: Getty Images)



Gillian a deux autres enfants avec l’homme d’affaires Mark Griffiths avec qui elle est sortie entre 2006 et 2012, tandis que sa romance avec Peter a commencé en 2016.

Peter lui-même était auparavant marié à l’aristocrate Anna Carolina Schwarzenberg entre 1997 et 2014 – et ensemble, ils ont cinq enfants.

Jemima a été mariée à Imran Khan, un homme politique devenu star du cricket, entre 1995 et 2004, et ensemble, ils ont deux fils – et elle a également été liée par le passé à Hugh Grant, Russell Brand et Matthew Freud.