Gilles et Poirier du Canada remportent l’or en danse sur glace aux Internationaux Patinage Canada

Les danseurs sur glace canadiens Piper Gilles et Paul Poirier étaient tellement épuisés après une saison olympique d’isolement et d’esquive du COVID-19 que leur pause de six semaines au cours de l’été n’était pas seulement un choix – c’était une nécessité.

“C’était ce dont nous avions besoin pour pouvoir continuer”, a déclaré Poirier. “Je pense que sinon, nous aurions juste …”

“Nous ne serions pas revenus”, a déclaré Gilles.

Faisant leurs débuts dans la saison après la plus longue période d’inactivité de leur carrière, Gilles et Poirier ont remporté l’or aux Internationaux Patinage Canada, le troisième de leur carrière. Et ils ont dit qu’ils ne se sont jamais sentis plus forts.

« Absolument, dit Gilles. “Nous sommes reposés, nous sommes en bonne santé mentale, tout est là où il faut. Nous avons beaucoup appris de la saison très stressante de l’année dernière ; nous nous sommes vraiment assurés d’être prêts et heureux et de croire en qui nous étaient, ce qui, je pense, a aidé.”

REGARDER | Gilles et Poirier décrochent l’or en danse sur glace :

Gilles a obtenu 128,47 points pour leur programme passionné sur “Evita” d’Andrew Lloyd Webber, une musique sur laquelle ils avaient pensé patiner depuis le début du partenariat en 2011, et a marqué 215,70 au total pour l’or.

Les Britanniques Lilah Fear et Lewis Gibson ont remporté la médaille d’argent (209,18), tandis que les Canadiens Marjorie Lajoie et Zachary Lagha ont remporté la médaille de bronze (195,49).

REGARDER | Lajoie, Lagha revendiquent le bronze :

Marjorie Lajoie et Zachary Lagha remportent le bronze aux Internationaux de danse sur glace de Patinage Canada Marjorie Lajoie et Zachary Lagha ont dansé avec une note de 195,49 pour atteindre le podium de la compétition de danse sur glace.

Gilles, de Toronto, et Poirier, d’Unionville, Ont., avaient envisagé de prendre leur retraite au cours de l’été. Ce n’est qu’à la mi-juillet qu’ils ont décidé de continuer. Ils n’avaient pas fait de chorégraphie, ni de musique même sélectionnée. Ils ont sauté les premières compétitions du circuit B et ne savaient pas s’ils seraient prêts pour la saison du Grand Prix.

Cela ne s’est certainement pas vu samedi alors que les trentenaires ont mis debout la foule du Paramount Fine Foods Center.

“Je pense que nous avons eu un plaisir fou à jouer ‘Evita’ pour la première fois”, a déclaré Gilles. “C’était un moment vraiment spécial. Nous sommes donc vraiment fiers de tout ce que nous avons fait aujourd’hui.”

Leur deuxième Grand Prix cette saison aura lieu à Espoo, en Finlande, du 25 au 27 novembre. Les patineurs sont affectés à deux Grands Prix et les six premiers de chacune des disciplines participent à la finale en décembre.

Watanabe remporte la compétition féminine

La Japonaise Rinka Watanabe a remporté l’or en simple féminin plus tôt samedi lors d’une journée difficile pour les Canadiennes Madeline Schizas et Gabrielle Daleman.

Patinant sur la bande originale de l’émission télévisée japonaise “Jin”, Watanabe a commencé avec un triple axel – un saut qui échappe encore à la plupart des patineuses – pour remporter le titre féminin en simple avec 197,59. C’était ses débuts en Grand Prix, au niveau junior ou senior.

“J’étais assez nerveuse mais je pense que j’ai plutôt bien fait, donc je suis vraiment heureuse d’avoir bien fait, solide, aujourd’hui”, a-t-elle déclaré.

REGARDER | Watanabe patine vers l’or :

La Japonaise Rinka Watanabe décroche la médaille d’or aux Internationaux Patinage Canada La patineuse japonaise a glissé vers un programme sans faute dans le libre féminin pour décrocher la première place sur le podium du patinage artistique.

Watanabe, qui avait vécu et formé à Vancouver de 2017 jusqu’à ce que la pandémie de COVID-19 l’oblige à retourner au Japon, prévoit d’inclure deux triples axes dans son programme libre lors de son prochain événement.

Ce fut une journée désastreuse pour Schizas et Daleman, qui avaient été 1-2 après le programme court de vendredi.

Schizas, un joueur de 19 ans d’Oakville, en Ontario, et champion canadien en titre, a chuté à la septième place avec 180,59. Patinant en dernier et sur la musique de la bande originale de “West Side Story”, elle est tombée une fois et a atterri sur deux pieds.

« Je savais très bien en patinant qu’une porte était grande ouverte pour moi. Comme si bien », a déclaré Schizas. “Je savais que j’aurais pu gagner cette épreuve simplement en ne tombant pas sur le visage lors d’un double saut.

“Je ne pensais pas que ça allait être si difficile. Je savais très bien que cette porte était ouverte. Je ne savais tout simplement pas comment la franchir.”

REGARDER l Schizas en tête après le programme court féminin:

L’Ontarienne Madeline Schizas ouvre la voie aux Internationaux Patinage Canada La championne nationale canadienne en titre Madeline Schizas, d’Oakville, en Ontario, a remporté le programme court féminin avec une note de 67,90 aux Internationaux Patinage Canada à Mississauga, en Ontario.

Schizas a repéré un porte-fleurs en plastique sur la glace pendant son programme, probablement d’une fleur lancée après un patineur précédent, et manquée par les jeunes patineurs qui ramassent des fleurs et des animaux en peluche. Elle a envisagé d’arrêter son programme pour le reprendre.

“Mais une fois que vous interrompez votre programme, comment tout le monde pense-t-il de la performance de votre programme ?” dit-elle.

Au lieu de cela, elle l’a ramassé par la suite et l’a apporté à la table des juges.

“Je n’ai pas glissé dessus, je l’ai juste vu. Je l’ai juste patiné quatre fois”, a déclaré Schizas. “À partir du troisième ou du quatrième saut du programme, je me suis dit, oh mon dieu, il y a quelque chose là-bas”, a-t-elle déclaré. “Mais je ne vais pas rester ici et blâmer un stupide morceau de plastique pour mon mauvais patin. J’aurais pu bien patiner de toute façon. Je dois juste apprendre à me concentrer un peu plus.

“Je pense que j’ai appris à patiner lors de ces événements, je n’ai tout simplement pas appris à concourir.”

“Je me suis battu pour tout. Je n’ai pas abandonné’

Daleman, âgée de 24 ans et originaire de Newmarket, en Ontario, et double olympienne, était à l’aube d’un fabuleux retour après plusieurs saisons difficiles, mais elle est tombée à son troisième saut, un triple flip, et le programme a continué à démêler à partir de là. Elle est tombée une fois de plus, et a failli chuter une troisième fois pour terminer 10e (171,61).

«Je suis déçu. Les entraînements ont été formidables. “Mais c’est ma deuxième compétition. Je ne peux pas m’attendre à la perfection. Mais je me suis battu pour tout. Je n’ai pas abandonné. J’aurais pu tout aussi bien laisser tomber le programme, mais la foule était absolument incroyable.”

Starr Andrews, des États-Unis, a marqué 191,26 pour remporter l’argent, tandis que You Young, de Corée du Sud, qui a également décroché un triple axel, a décroché le bronze (190,15).

L’événement se terminera avec le simple messieurs samedi soir.

