Gilles et Poirier du Canada remportent l’or en danse sur glace à la finale du Grand Prix

Piper Gilles et Paul Poirier du Canada ont fait en sorte que leur première montée sur le podium lors d’une finale de Grand Prix soit mémorable. Ils ont remporté l’or.

Les médaillés de bronze mondiaux, qui détenaient un demi-point d’avance sur les Américains Madison Chock et Evan Bates après la danse rythmique de vendredi soir, se sont éloignés avec leur danse libre samedi.

Patinant sur la musique de “Evita” de Madonna, ils ont marqué 129,71 pour la danse libre et 215,64 au total.

“Nous nous sommes bien sentis aujourd’hui du début à la fin”, a déclaré Gilles. “J’ai dit à Paul après avoir terminé, ‘J’ai senti que c’était le plus présent que nous ayons ressenti de toute la saison.’

“Nous n’avons concouru à aucune des fois où nous l’avons fait auparavant, nous l’avons simplement laissé patiner aujourd’hui et je pense qu’il a dépassé les autres programmes parce que nous sommes tombés amoureux du moment et de la sensation et c’était merveilleux.”

Chock et Bates ont remporté l’argent avec 211,94 tandis que Charlene Guignard et Marco Fabbri, d’Italie, ont décroché le bronze (206,84).

Gilles et Poirier, qui n’avaient jamais terminé plus haut que cinquième – en 2014 et 2019 – ont suivi les traces de leurs compatriotes Shae-Lynn Bourne et Viktor Kraatz, Kaitlyn Weaver et Andrew Poje, et des doubles champions olympiques Tessa Virtue et Scott Moir en tant que champions de la finale du Grand Prix.

Gilles, 30 ans, et Poirier, 31 ans, ont également remporté leurs deux affectations au Grand Prix cette saison – les Internationaux Patinage Canada et le Grand Prix de Finlande.

Après avoir envisagé de prendre sa retraite après les Jeux olympiques, le duo s’est fait un devoir de retrouver sa jubilation pour le sport.

«Notre objectif pour cette saison est vraiment de retrouver notre joie de patiner, a dit Poirier. « C’était vraiment stressant pendant les Olympiques. Oui, nous voulons gagner et être les meilleurs au monde, mais plus que cela, nous voulons être vraiment fiers du travail que nous avons accompli et profiter de chaque performance.

La finale du Grand Prix met en vedette les six meilleurs patineurs ou équipes dans chacune des quatre disciplines après le circuit du Grand Prix.

Les Canadiens Nadiia Bashynska et Peter Beaumont, quant à eux, ont remporté l’or en danse sur glace lors de la finale du Grand Prix junior, samedi, avec 167,26 points.

Hannah Lim et Ye Quan, de Corée du Sud, ont remporté la médaille d’argent (162,53) et Katerina Mrazkova et Daniel Mrazek, de Tchéquie, ont terminé troisièmes (161,54).

“C’est pourquoi nous sommes ici”, a déclaré Beaumont. ”Avoir deux patins propres dont nous sommes super fiers, surtout ici dans la finale. Les (prochains) championnats du monde juniors sont à Calgary, alors nous visons également la médaille d’or là-bas.»

Bashynska et Beaumont, les médaillés de bronze des championnats du monde juniors, ont également remporté leurs trois Grands Prix juniors cette saison.

La Presse canadienne

