Gill Will Au n ° 3, combinaison d’ouverture gauche-droite contre WI: Rohit Sharma

Pour le premier Test contre les Antilles qui débute mercredi, l’Inde verra une nouvelle combinaison d’ouverture. Le capitaine indien Rohit Sharma a annoncé mardi que le jeune talentueux Shubman Gill jouera au numéro 3. Dans le passé, Shubman a ouvert pour l’Inde et a remporté beaucoup de succès dans sa carrière de 16 tests jusqu’à présent. Sharma a également annoncé que l’Inde verrait une combinaison d’ouverture gauche-droite. De plus, deux spinners seront dans le XI.

« En regardant le guichet (à la Dominique), je pense que nous jouerons avec deux spinners et trois sertisseurs. En ce qui concerne les positions au bâton, Shubman Gill jouera au n ° 3. Il veut jouer au n ° 3 et c’est ce que il a dit à l’entraîneur Rahul Dravid. Qu’il a joué aux n ° 3 et 4 toute sa carrière « , a déclaré Rohit Sharma lors de la conférence de presse.

Il a également déclaré qu’ils étaient ravis d’avoir une combinaison d’ouverture gauche-droite après une longue période. « Ce sera une période passionnante pour le cricket indien. Nous avons trouvé le joueur et espérons qu’il réussira à long terme. Nous étions désespérés d’avoir un ouvreur gaucher pendant longtemps », a déclaré Sharma. Yashasvi Jaiswal est le plus susceptible d’être cet ouvreur gaucher pour l’Inde.

L’équipe indienne est sur le point d’appuyer sur le bouton de transition avec les débuts très attendus de Yashasvi Jaiswal dans la série de deux tests contre un West Indies blessé, qui cherche un chemin vers la rédemption.

Alors que les hôtes, après leur élimination choc des éliminatoires de la Coupe du monde ODI, seraient impatients de prouver qu’ils sont toujours pertinents dans le cricket mondial, l’équipe indienne est également confrontée à certains défis.

La sortie très controversée de Cheteshwar Pujara a créé une place dans l’ordre supérieur indien et l’immensément talentueux gaucher de Mumbai espère qu’il sera à la hauteur de son « nom » et promettra qu’il a montré au niveau de première classe avant d’être jeté au fond de la piscine.

Contre une attaque de bowling composée des chevronnés Kemar Roach, Shannon Gabriel, Alazarri Joseph et Jason Holder, ce sera un baptême du feu pour le jeune Jaiswal avant qu’il n’affronte l’Afrique du Sud dans la nation arc-en-ciel à la fin de l’année.

Le nouveau cycle du Championnat du monde de test de l’Inde sera une tâche beaucoup plus difficile par rapport aux deux éditions précédentes, lorsqu’une équipe a atteint des finales consécutives sur une unité de bowling de premier ordre.

Mais en l’absence d’un blessé Jasprit Bumrah, qui pourrait avoir du mal à jouer régulièrement des matchs de test et de l’habile Mohammed Shami, reposé pour cette série, l’attaque indienne manquerait sûrement de la piqûre qui a fait de l’équipe actuelle un batteur mondial. .

Des deux autres, qui faisaient partie du célèbre quatuor, Ishant Sharma fera ses débuts de commentateur dans cette série tandis qu’Umesh Yadav, à 36 ans, pourrait avoir du mal à obtenir un rappel après s’être remis d’une blessure aux ischio-jambiers.

Par conséquent, l’attaque de cinq hommes, dirigée par Mohammed Siraj, âgé de 19 ans, et soutenue par Shardul Thakur avec neuf matchs de longue durée dans son minou, semble vraiment mince en termes d’expérience par rapport à l’attaque au rythme des Antilles.

Cela se résumera à nouveau à la façon dont les Antilles se mesurent à la ruse et au talent artistique de Ravichandran Ashwin (474 ​​guichets) et Ravindra Jadeja (268), qui ont près de 750 scalps de test entre eux.

Le choix de quatre quilleurs est automatique mais en choisir un parmi Mukesh Kumar, Jaydev Unadkat et Navdeep Saini pourrait ne pas être une proposition facile.

De même, avec deux filateurs en opération, Kona Bharath est un meilleur pari derrière les souches qu’Ishan Kishan mais le premier est en sursis en raison de sa performance devant le guichet. Le flair de Kishan et le fait d’être gaucher ne peuvent être ignorés longtemps jusqu’à ce que Rishabh Pant retrouve sa place sur le côté.

Le parc de Windsor n’a pas accueilli de match test au cours des six dernières années, mais c’est un format où l’assortiment des nations des Caraïbes a été à son meilleur ces dernières années.

Il serait téméraire de la part de l’Inde de penser que le spectacle de qualification de la Coupe du monde des Antilles aura un impact sur leurs performances en match test et cela pourrait être un peu impropre.

Dans leur attaque de rythme, les deux quilleurs principaux sont Roach (261 guichets), un vétéran de près de 15 ans et Gabriel (164 guichets), qui a été un puissant nouveau contrôleur de balle. Gabriel ne joue pas au cricket à balle blanche.

Sur les pistes des Caraïbes, les deux sont plus qu’une poignée et la « Sainte Trinité » de l’ordre des frappeurs indiens – le skipper Rohit Sharma, l’incomparable Virat Kohli et l’homme de retour Ajinkya Rahane, auront plus qu’un travail à accomplir.

Tous les trois doivent faire face à différents types de défis.

Pour Rohit, la route est encore floue et son avenir ne sera clair qu’après la Coupe du monde des 50 ans et plus. Il doit d’abord remporter cette série de deux matchs et apporter une contribution significative avec la batte afin de rester pertinent dans le format plus long après la Coupe du monde.