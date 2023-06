Gill publie un tweet cryptique à propos d’une prise controversée et utilise l’emoji « Facepalm »

Shubman Gill s’est rendu sur les réseaux sociaux pour publier une capture d’écran de la capture controversée de Cameron Green pour le renvoyer lors de la quatrième journée de la finale du Championnat du monde de test (WTC) à The Oval samedi. Les experts étaient divisés sur la question de savoir si Green était capable de terminer correctement la capture au troisième glissement avec des vidéos et des images suggérant que le ballon a touché le sol lorsque sa main a fait un impact. Cependant, le troisième arbitre a pensé que la prise était juste et Gill a été abandonné. L’ouvreur de l’Inde en forme a publié une photo de la prise sur Twitter avec une légende cryptée qui comprenait l’emoji « facepalm ».

Un Virat Kohli concentré se tenait entre l’Australie et la masse du Championnat du monde de test alors que l’Inde avait besoin de 280 courses supplémentaires pour créer l’histoire de ce qui promet d’être une dernière journée intrigante de l’affrontement au sommet.

Kohli battait 44 balles sur 60 et avait Ajinkya Rahane (20 au bâton) pour compagnie lors d’une position de 71 pour le quatrième guichet alors que l’Inde terminait le quatrième jour sur 164 pour 3 à la poursuite du record du monde de 444.

Après s’être fixé un objectif gigantesque, l’Inde a perdu Shubman Gill (18 sur 19) pour une prise controversée avant que le skipper Rohit Sharma (43 sur 60) et Cheteshwar Pujara (27 sur 47) n’entraînent leur propre chute pour en faire 93 pour trois en 31e. sur.

L’Australie avait déclaré sa deuxième manche à 270 pour 8 au milieu de la séance de l’après-midi après un 66 invaincu d’Alex Carey.

(Avec entrées PTI)