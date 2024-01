Gilgo soupçonne Rex Heuermann d’être accusé du 4e meurtre

Le tueur en série accusé de Gilgo Beach, Rex Heuermann, devrait être inculpé mardi d’un quatrième chef d’accusation de meurtre pour la mort de Maureen Brainard-Barnes.

Le procureur du comté de Suffolk, Raymond Tierney, annoncera les nouvelles accusations une fois qu’elles seront descellées devant le tribunal de Riverhead, ont confirmé des sources policières.

Heuermann, 60 ans, a été désigné comme le principal suspect du meurtre de Brainard-Barnes lorsqu’il a été inculpé pour les autres meurtres dits des « Gilgo Four » de travailleuses du sexe dont les restes ont été découverts sur la plage de Long Island en décembre 2010.

Brainard-Barnes, qui a disparu en 2007 alors qu’elle avait 25 ans, a été retrouvée attachée par une ceinture distinctive estampillée des initiales « WH » ou « HM » – qui aurait pu appartenir au grand-père de Heuermann, William Heuermann, ont déjà soutenu les procureurs.

Heuermann, architecte new-yorkais et père de deux enfants, a été arrêté en juillet dernier dans le cadre de cette affaire notoire.

Les autorités ont pu identifier Heuermann comme suspect après que l’ADN des cheveux de la victime Megan Waterman corresponde à celui des siens, prélevés par les enquêteurs sur une croûte de pizza abandonnée en janvier.

Heuermann a été accusé du meurtre de Waterman, 22 ans, Melissa Barthelemy, 24 ans, et Amber Lynn Costello, 27 ans, dont les restes ont été découverts enveloppés dans de la toile de jute à quelques jours d’intervalle près de l’endroit où Brainard-Barnes a été retrouvé.

On pense que les quatre femmes faisaient de la publicité comme travailleuses du sexe lorsqu’elles ont disparu entre 2007 et 2010.

L’enquête qui a duré des années et qui a conduit à l’arrestation a porté sur la découverte de plus de 10 ensembles de restes humains le long d’Ocean Parkway, près de Gilgo Beach, dans le comté de Suffolk, entre décembre 2010 et avril 2011.

Les corps ont été initialement découverts lors d’une enquête sur la disparition en mai 2010 de Shannan Gilbert, une femme de Jersey City qui travaillait comme escorte à Long Island.

John Ray, l’avocat de la famille de Gilbert, a déclaré lundi que ses sœurs avaient réagi avec « une grande prudence » à l’annonce de la nouvelle inculpation imminente de Heuermann.

“Il semble y avoir un minimum de preuves précieuses qui découlent de l’accusation qui va être portée selon laquelle Heuermann a tué Maureen Brainard-Barnes”, a déclaré Ray au Post.

L’avocat a également noté qu’aucun suspect n’a été nommé en relation avec la mort des autres victimes, y compris Gilbert.

« Il me semble cependant que ce n’est qu’un élément de cette très vaste et vaste chaîne de preuves qui s’est répandue le long de Long Island et même dans d’autres États et qu’il faudra suivre avant que nous puissions commencer à vraiment nous rapprocher des faits réels. à la façon dont toutes ces autres filles ont été assassinées, y compris Shannan », a déclaré Ray.

“C’est une bonne évolution”, a-t-il ajouté, “mais surtout, cela ne nous rapproche de rien” dans le cas de Gilbert.

L’arrestation de Heuermann a eu lieu après que l’ancien chef du NYPD, Rodney Harrison, qui était à l’époque commissaire de police du comté de Suffolk, ait rouvert le dossier en janvier 2022.

Harrison a lancé un groupe de travail spécial d’enquête sur les homicides de Gilgo Beach en février 2022 qui a rapidement identifié Heuermann comme suspect.

Ni le bureau de Tierney ni l’avocat de Heuermann n’ont répondu lundi aux demandes de commentaires du Post.

La famille de Brainard-Barnes n’a pas pu être jointe pour commenter.