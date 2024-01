Gilgo Beach assassine le suspect Rex Heuermann accusé du 4e meurtre

RIVERHEAD, État de New York — De nouvelles accusations ont été déposées mardi contre le tueur en série accusé de Gilgo Beach, Rex Heuermann.

Ils incluent le meurtre de un quatrième La victime a été retrouvée non loin des trois autres femmes dont il est déjà accusé d’avoir tué.

Le tueur en série accusé, les mains enchaînées derrière son dos massif, n’a montré aucune émotion. Il est entré et sorti de la salle d’audience le visage impassible lorsque le procureur du district de Suffolk, Ray Tierney, a annoncé qu’un grand jury lui avait imputé un quatrième meurtre : Maureen Brainard-Barnes, dont la sœur était dans la salle d’audience.

Ray Tierney, procureur du comté de Suffolk, dans la salle d’audience du juge Timothy P. Mazzei, au tribunal du comté de Suffolk, à Riverhead, le mardi 16 janvier 2024, où le présumé tueur de Gilgo, Rex Heurmann, a été inculpé du décès de Maureen Brainard-Barnes. James Carbone



“Même si la perte de ma mère a été extrêmement douloureuse pour moi, l’inculpation par le grand jury a apporté l’espoir d’obtenir justice pour ma mère et ma famille”, a déclaré sa fille Nicolette Brainard-Barnes.

“Cela fait 16 ans que je n’ai pas vu ma sœur pour la dernière fois, 16 ans que je n’ai pas entendu sa voix, car il y a 16 ans, elle a été réduite au silence”, a déclaré sa sœur Melissa Cann.

Quand Heuermann était arrêté en juillet et accusé d’être le tueur en série insaisissable de Gilgo Beach, les procureurs ont déclaré que son ADN provenant de pizzas abandonnées et de preuves de téléphones portables le liait à trois femmes assassinées – Melissa Barthelemy, Megan Waterman et Amber Costello – dont les corps ont été retrouvés le long de Gilgo Beach en 2010.



Maureen Brainard-Barnes est désormais ajoutée à la liste.

“C’était une intellectuelle. Elle était écrivain. Elle était une personne artistique. Elle se souciait très profondément des gens qu’elle aimait”, a déclaré Tierney lors d’une conférence de presse mardi. “Cela a été un honneur et un privilège de travailler sur ces affaires et de permettre cette petite mesure de clôture.”

La petite femme de 25 ans de Norwich, dans le Connecticut, était mère de deux enfants. Elle travaillait comme escorte Craigslist à Manhattan et a disparu en juillet 2007. Ses restes ont été retrouvés trois ans plus tard près des corps de trois autres femmes, jetés le long de l’Ocean Parkway désolé à Long Island.

La police les a surnommés les « Gilgo Four ». C’étaient toutes des travailleuses du sexe, enveloppées dans de la toile de jute. Aujourd’hui, les procureurs affirment qu’ils ont tous été assassinés, à des moments différents, par Heuermann.

“Nous avons également récupéré de nombreux appareils électroniques auprès de l’accusé, notamment un certain nombre d’ordinateurs portables, de téléphones intelligents et de tablettes”, a déclaré Tierney. “De là, nous avons appris que l’accusé avait entrepris de nombreuses recherches de logiciels susceptibles d’aider à effacer ou à effacer les données des ordinateurs et des appareils numériques.”

Des documents judiciaires indiquent que les cheveux dans la boucle d’une ceinture utilisée pour attacher Brainard-Barnes sont liés à Heuermann – l’ADN obtenu dans une boisson énergisante de la fille de Heuermann à bord d’un train Long Island Rail Road. Les procureurs affirment qu’il existe également des preuves de téléphone portable. Heuermann a vérifié sa messagerie vocale après sa disparition.

Heuermann maintient qu’il est innocent.

“Vous parlez d’un homme qui n’a jamais été arrêté auparavant. C’est un membre productif de la société. Il va travailler tous les jours. Il fait vivre sa famille et il est incarcéré. Et il prétend qu’il n’a pas fait ça. Mais il a hâte de passer sa journée dans une salle d’audience”, a déclaré l’avocat de Heuermann, Michael Brown.

Asa Ellerup, l’épouse de Heuermann, et son équipe juridique étaient également présentes au tribunal. Ils ont déclaré que l’acte d’accusation renforçait son argument selon lequel elle n’avait absolument rien à voir avec les meurtres, puisqu’elle n’était pas en ville lorsque Brainard-Barnes a été tuée.

Le procureur dit que le grand jury continuera à tenter de résoudre les meurtres restants à Gilgo Beach.

La prochaine date d’audience dans l’affaire est le 6 février.

L’avocat de la défense pénale de New York et ancien procureur, David Schwartz, s’est entretenu avec CBS New York avant la comparution devant le tribunal de mardi pour mettre les développements en perspective. Il a qualifié cela de « cas scientifique ».

“Heuermann a été inculpé et placé en détention provisoire pour les trois premiers meurtres. Ils ont pris la décision stratégique de procéder à l’arrestation à ce moment-là, car ils le surveillaient déjà depuis environ un an et ils ne voulaient tout simplement pas que quelque chose se passe mal.” il expliqua. “Alors ils ont procédé à cette arrestation, et entre-temps, ils enquêtaient sur le quatrième meurtre. Ils attendaient l’analyse de l’ADN mitochondrial du quatrième meurtre.”

Schwartz a ajouté “L’ADN n’est pas un lay-up”.

“Ils n’ont pas utilisé l’ADN nucléaire, qui désigne spécifiquement une personne en particulier. Ils ont utilisé l’ADN mitochondrial, à cause de… 13 ans plus tard, tout ce temps s’est écoulé, ce qui exclut 99,6 % de la population”, a-t-il déclaré. “Il s’agit donc de preuves scientifiques, plus des preuves circonstancielles : ils ont son camion, ils ont des enregistrements téléphoniques, ils ont toutes sortes d’autres preuves qu’ils vont reconstituer cette affaire. Je m’attends donc à ce que cette affaire soit une affaire compliquée”, a-t-il ajouté. et je m’attends à ce que cela dure un bon bout de temps.”

Carolyn Gusoff et Jennifer McLogan de CBS New York auront une couverture d’équipe aujourd’hui depuis le palais de justice de Riverhead.

