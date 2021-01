OKLAHOMA CITY: Shai Gilgeous-Alexander a marqué un sommet en carrière de 33 points et perdu 10 passes pour aider Oklahoma City à battre les Chicago Bulls et l’ancien entraîneur du Thunder Billy Donovan 127-125 en prolongation vendredi soir.

Oklahoma City a reculé de 22 points en seconde période. Zach LaVine, qui a mené les Bulls avec 35 points, aurait pu la gagner en prolongation, mais il a raté un 3 points profond et déséquilibré dans les dernières secondes.

Donovan ne savait que trop bien à quel point Oklahoma City pouvait être bon dans des circonstances difficiles. Son équipe Thunder a pris l’habitude de se rallier et de gagner des matchs serrés la saison dernière en route vers une place aux séries éliminatoires surprenante.

Ces gars-là sont d’excellents concurrents lorsqu’ils sont à terre », a déclaré Donovan. Ils jouent tout au long. Je savais même en ayant 18 ans à la mi-temps qu’ils allaient se frayer un chemin et avoir une sorte d’élan là-bas.

L’entraîneur de première année du Thunder, Mark Daigneault, un assistant sous Donovan la saison dernière, n’a pas été pris dans le match avec son mentor.

J’ai beaucoup de respect, évidemment, pour lui », a déclaré Daigneault. «J’adore ce gars. Mais j’ai une responsabilité. C’est comme quand les joueurs jouent contre des gars avec lesquels ils étaient coéquipiers. Une fois que la balle monte en l’air, nous devons faire notre travail. À ce stade, c’est juste un autre jeu. La relation se situe en dehors de la concurrence.

Lu Dort a marqué 21 pour le Thunder, qui a remporté sa première victoire à domicile en six essais cette saison.

Coby White avait 22 points pour les Bulls, qui ont perdu leur quatrième consécutive.

Les Bulls menaient 68-50 à la mi-temps, mais Daigneault pouvait dire que le Thunder n’avait pas abandonné.

En sortant de la demie, les gars, je pensais que ça venait d’eux aujourd’hui », a déclaré Daigneault. «Ils ont pris la décision de sortir de la moitié de ne pas lâcher la corde.

Les Bulls menaient 78-56 au début de la seconde période, mais le Thunder a répondu avec une course de 13-0 pour revenir dans le match. Dort a marqué 13 points en 2:33 pour aider à réduire le déficit, et Oklahoma City s’est rapproché de deux points au cours de la période. Chicago a pris une avance de 95-87 au quatrième quart.

Gilgeous-Alexander a marqué 12 points dans le quatrième pour aider à forcer la prolongation. LaVine a raté un 3 disputé dans les dernières secondes qui aurait pu le gagner pour Chicago.

Le 3 points de Lavine avec 6,1 secondes à jouer en prolongation a réduit l’avance du Thunder à 126-125. George Hill d’Oklahoma City a été victime d’une faute à 5,2 secondes de la fin. Il a raté le premier lancer franc et a fait le second pour préparer la dernière tentative de LaVine.

Je pensais que notre esprit implacable dans le match était ce qui ressortait », a déclaré Daigneault. «Et même si nous ne l’avons pas gagné, nous nous sommes levés ce soir, ce qui est un progrès pour nous. C’était une très bonne réponse de la part des gars, et cela venait de l’intérieur d’eux.

TIP-INS

Bulls: F Lauri Markkanen n’avait pas joué depuis le 29 décembre à cause des protocoles COVID-19. Il a marqué 16 points mais n’en a tiré que 5 sur 14.… Oklahoma City a marqué 19 points sur les neuf revirements de Chicago au troisième quart.

Thunder: C Al Horford s’est absenté pour des raisons personnelles. Il a raté le match de mercredi contre les Lakers de Los Angeles pour se reposer dans le deuxième match consécutif. … Oklahoma City a tiré 56% au troisième quart et a battu les Bulls 37-27. … La deuxième année C Isaiah Roby a fait une faute avec 14 points. … Le G / F réserve Kenrich Williams a marqué 14 points.

LIGNES DE STAT

Dort a eu six interceptions, un sommet en carrière, dépassant son précédent meilleur de trois. Il a également saisi huit rebonds.

HÉROS MÉCONNU

Le centre de réserve d’Oklahoma City, Mike Muscala, a marqué six des neuf points du Thunder en prolongation et a terminé avec 11 points. Il a tiré 1 sur 6 en temps réglementaire et 2 sur 3 en prolongation.

SUIVANT

Les Bulls visitent les Mavericks dimanche.

Le Thunder accueille les 76ers dimanche.

