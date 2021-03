Tonnerre: Pokusevski, 19 ans, qui a réussi cinq 3 points, est devenu le deuxième plus jeune joueur de l’histoire de la NBA à faire cinq 3 ou plus en un seul match. Il traîne LeBron James, qui a atteint la marque en 2003. Le Pokusevski de 7 pieds a également attrapé 10 rebonds. … Lu Dort (orteil), Theo Maledon (cheville) et Al Horford (repos) n’étaient pas disponibles pour. Brown et Jerome ont chacun fait leur premier départ en carrière en NBA. Le Thunder a une fiche de 4-5 lors des matchs de la deuxième journée consécutive. Le Thunder a dépassé les Grizzlies 46-32.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy