CHARLOTTE, Caroline du Nord: Shai Gilgeous-Alexander a frappé un sauteur à égalité avec 1,4 seconde à jouer et a terminé avec 24 points, aidant l’Oklahoma City Thunder à retarder un rallye furieux des Charlotte Hornets pour remporter leur premier match de la saison 109-107 samedi soir.

Le Thunder menait par 13 avec 1:50 à faire, mais Miles Bridges a stimulé Charlotte avec 11 de ses 14 points dans la finale 1:06, y compris un trio de 3 dans les 25 dernières secondes. Ses 3 derniers l’ont égalé à 107 avec 10,3 secondes à jouer.

Gilgeous-Alexander a ensuite pris la passe entrante, a ramené le ballon au sol et a tiré de 23 pieds pour drainer un sauteur contesté au-dessus de Caleb Martin du haut de la clé.

George Hill était 8 sur 9 sur le terrain et a terminé avec 21 points, et Darius Bazley et Luguentz Dort avaient chacun 15 points pour le Thunder après que leur premier match prévu contre les Rockets ait été reporté plus tôt dans la semaine.

Terry Rozier, qui avait 42 points sur 10 3 points lors de la défaite de Charlottes contre les Cavaliers pour ouvrir la saison, avait 19 points pour mener les Hornets, mais son désespoir au buzzer a échoué.

PJ Washington a ajouté 18 points et la recrue LaMelo Ball a marqué 13 points sur le banc.

Ball a été tenu sans but lors des débuts de la saison régulière de la NBA contre les Cavaliers, mais a marqué neuf points au premier quart samedi, dont deux 3. Plus tard, il a fait chuter un flotteur de 13 pieds et a ajouté un dunk sur un vol, terminant la première moitié 5 sur 6 du sol pour 13 points pour donner aux Hornets une avance de 59-57 à la pause. Cependant, il n’a pas marqué en seconde période, manquant les quatre tirs du terrain.

TIP-INS

Thunder: Outrebound les Hornets 54-47 derrière 13 planches d’Al Horford.

Hornets: Bismack Biyombo a commencé au centre pour Cody Zeller, qui est absent au moins quatre semaines après s’être cassé un os dans sa main gauche lors de la défaite d’ouverture de la saison de l’équipe à Cleveland.

SUIVANT

Thunder: Accueillera le Jazz lundi soir dans leur match d’ouverture à domicile.

Hornets: Sera testé alors qu’ils accueillent Kevin Durant et les Nets dans un dos à dos à domicile dimanche soir.

Plus AP NBA: https://apnews.com/NBA et https://twitter.com/AP_Sports