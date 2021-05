Giles et Mary de Gogglebox sont méconnaissables alors qu’ils câlinent leurs deux filles dans un rare cliché de retour invisible

Giles Wood et Mary Killen, de GOGGLEBOX, semblent méconnaissables alors qu’ils se blottissent contre leurs deux filles dans une photo rare et invisible.

Le couple excentrique offre aux fans un aperçu de leur relation dans l’émission à succès Channel 4, mais parle rarement de leurs enfants désormais adultes.

@ gilesandmary / Instagram

Giles et Mary de Gogglebox semblent méconnaissables dans ce doux retour en arrière[/caption]

Cependant, une vieille photo de la famille est maintenant apparue en ligne, avec un compte de fan partageant le cliché en noir et blanc avec les abonnés.

Sur la photo, Mary rayonne devant la caméra alors qu’elle s’accroche à leur plus jeune.

Elle a l’air chic dans une tenue noire unie, mais taquine un aperçu de la Mary que nous connaissons et aimons aujourd’hui avec sa frange révélatrice.

Pendant ce temps, Giles est complètement différent de la façon dont il apparaît maintenant sur le petit écran, habillé intelligemment avec une chemise rentrée dans une paire de jeans.

Canal 4

Les étoiles sont complètement différentes sur nos écrans pour Gogglebox[/caption]

Il ne porte pas ses fameuses lunettes et a le front plissé en regardant au loin.

Leur fille aînée est sur sa hanche, vêtue d’une robe d’été à motifs et souriant à la caméra.

Aucune des filles n’est apparue sur Gogglebox depuis que leurs parents se sont inscrits en 2015 – où elles sont rapidement devenues des favorites.

Cependant, c’était à l’origine l’une des filles qui devait apparaître dans la série aux côtés de Giles, avant qu’elle n’ait froid aux pieds à la dernière minute.

Heureusement, Mary a été convaincue de se joindre à elle en tant que remplaçante après une longue conversation téléphonique avec les producteurs.

Canal 4

Ils ont rejoint l’émission en 2015 et sont un énorme succès auprès des téléspectateurs[/caption]









Giles et Mary se sont rencontrés à l’âge de 21 ans, Giles étudiant à la Wimbledon Art School et Mary travaillant comme mannequin.

Ils sont mariés depuis plus de 30 ans et ont une carrière réussie loin de Gogglebox.

Giles est un artiste et contribue également au magazine mensuel The Oldie, et Mary est une journaliste à succès.

On sait peu de choses sur leurs filles, mais elles sont toutes les deux adultes et ont depuis longtemps quitté le célèbre cottage du couple dans le Wiltshire.