Arsenal a lutté pour les buts jusqu’à présent cette saison après un début décevant de sa campagne en Premier League.

Après 10 matchs, les Gunners occupent la 14e place du tableau avec seulement quatre victoires.

Leur dernière victoire en championnat a eu lieu le 1er novembre alors qu’ils battaient Manchester United à Old Trafford grâce à un penalty de Pierre-Emerick Aubameyang.

Depuis lors, ils ont été battus par Aston Villa, tenus à un match nul et vierge par Leeds United et punis pour ne pas avoir tenté leur chance par les Wolves lors d’une défaite 2-1 à domicile.

Ils entrent dimanche dans le North London Derby contre Tottenham en sachant qu’une victoire ne suffira pas à les placer dans la moitié supérieure de la division, mais pourrait être un pas en avant important compte tenu du brillant début de saison des Spurs.

Jusqu’à présent, le principal problème d’Arsenal a été de créer des chances pour leurs trois premiers – généralement composés d’Aubameyang, Willian et Alexandre Lacazette.

Aubameyang en particulier a du mal devant le but et n’a que deux buts à son actif cette saison – l’un étant le penalty à Old Trafford.

Et Gilberto Silva pense que l’ancien patron d’Arsenal, Arsène Wenger, a commis une erreur importante alors qu’il était encore au club, une erreur dont le club ressent toujours les effets.