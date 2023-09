Gilas tente de subir un choc sur une autoroute en Jordanie

Gilas Pilipinas participera à son match de groupe contre la Jordanie lors de la compétition de basket-ball masculin des 19e Jeux asiatiques en tant que grand outsider.

Mais aucun membre de l’équipe ne ressent cela, surtout avec une avance directe vers les quarts de finale en ligne lors du match de 17h30 samedi au gymnase olympique de Hangzhou.

« Que peux-tu dire ? Ils (les Jordaniens) ont fait exploser (les Thaïlandais) par 37 points, et nous ne les avons battus (les Thaïlandais) que par quoi, 15 ou peu importe ? Donc, si vous y regardez, cela signifie que nous n’avons pas beaucoup d’opportunités », a déclaré l’entraîneur Tim Cone.

« Mais vous entrez dans nos vestiaires quand vous parlez à chacun de ces types de gars, ils pensent que nous pouvons battre Jordan. »

Rondae Hollis-Jefferson, qui a été naturalisée jordanienne pour la Coupe du monde de la Fiba (Fédération mondiale de basket-ball) le mois dernier, est la raison pour laquelle la Jordanie est soudainement apparue comme une force solide dans le tournoi.

Mais Cone n’a rien de tout cela et prédit un match qui irait dans les deux sens.

«Nous avons joué contre Jordan à plusieurs reprises, Justin (Brownlee) les a joué une fois et June Mar (Fajardo) a joué contre eux une fois. Et bien sûr, nous connaissons tous Rondae. Et bien sûr, Rondae nous connaît tous, ce devrait donc être un match phare – celui avec Jordan. Nous verrons donc », a déclaré Cone dans une interview précédente.

Brownlee continuera à guider les Philippins aux deux extrémités du terrain, et l’affable importation de Barangay Ginebra a également salué le défi de jouer Hollis-Jefferson.

« Après cela, nous irons voir quel est notre rapport à ce moment-là et j’espère que nous serons toujours en vie pour passer au tour suivant. »

Le vainqueur de ce match accède automatiquement au tour suivant, qui est également l’objectif des Gilas Girls après avoir subi quelques moments d’anxiété avant d’éliminer Hong Kong, 99-64, vendredi.

Afril Bernardino, Janine Pontejos et Jack Danielle Animam ont porté les Philippins devant Hong Kong après une première mi-temps lente alors que les Philippines affrontent ensuite le Japon pour une place en quarts de finale.

« Notre départ n’était pas comme nous le souhaitions, mais les femmes ont rebondi et ont continué à se battre », a déclaré l’entraîneur national Pat Aquino.

LIRE SUIVANT UAAP : les Ateneo Blue Eagles ouvrent la protection du titre contre le « puissant » NU… Les Philippins cherchent à accroître leur activité magique en conflit avec les Japonais