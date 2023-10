Gilas reprend son chemin vers la rivalité et les affrontements avec le Qatar

Pendant une courte période lors de la défaite éventuelle des Philippines contre la Jordanie lors des 19e Jeux asiatiques (Asiad) samedi, Gilas a fait preuve de courage et de sang-froid en rattrapant un déficit de 12 points à la mi-temps et en forçant même deux impasses au troisième quart.

Il n’y a pas eu de recadrage de l’éventuelle défaite 87-62 ce soir-là qui a été ressentie jusqu’au retour à la maison, mais l’entraîneur national Tim Cone utilise ces moments éphémères pour alimenter l’hypothèse que les Nationals sont capables d’éliminer une équipe chevronnée des Falcons remplie avec des vétérans de la Coupe du monde, cette probabilité devrait se présenter à nouveau.

« Avec Rondae Hollis-Jefferson et John Bohannon, Jordan était assez fort. Nous savions que nous allions nous battre contre eux. Nous sommes restés avec eux pendant les trois quarts, mais nous n’avons tout simplement pas pu maintenir nos efforts jusqu’au quatrième (quart-temps) », a déclaré Cone à l’Inquirer dimanche.

« Nous aimerions cependant avoir une autre chance contre eux, mais nous devons retrouver notre place en finale pour les revoir », a-t-il ajouté.

Et cela peut prendre de nombreuses mesures, Cone et ses honoraires – pour alimenter cette situation – devant passer par le proverbial chas de l’aiguille.

« Cela signifie que nous devons emprunter le chemin le plus long en passant par le Qatar, puis par l’Iran », a-t-il déclaré. « Et puis probablement la Corée ou la Chine. Ce n’est pas une route simple, mais nous sommes assurés que nous pourrons dépasser le Qatar.

Amélioration du jeu recherchée

Le coup d’envoi contre le Qatar est à 16 heures, les Philippines ayant besoin au moins d’une amélioration par rapport à leur sortie de samedi dernier.

Gilas a enregistré sa pire performance au tir dans ces Jeux lors de cette défaite, ne changeant que 33 pour cent du terrain.

Ce n’était pas non plus un effort équilibré, avec seulement sept joueurs contribuant et seuls Justin Brownlee et Scottie Thompson terminant avec des scores à deux chiffres.

Calvin Oftana était également glacial de manière alarmante, le tireur de TNT étant passé à zéro pour sept en près de 29 minutes d’action.

Les Philippines prendront le terrain du Zhejiang College Gymnasium comme favori contre le Qatar, mais Cone essaie de rester prudent face à un ennemi qui vient de remporter une victoire contre l’Indonésie.

« Nous devons simplement faire attention à ne pas trop nous mettre en avant. Faisons atterrir un avion à la fois », a-t-il mentionné. « Le Qatar d’abord. »

Cone a fait preuve de myopie avant même le départ du contingent pour la Chine.

« La seule chose que j’ai apprise en tant qu’entraîneur au fil des ans – et je n’étais pas comme ça quand j’étais plus jeune – c’est qu’encore une fois, vous faites atterrir un avion à la fois et vous prévoyez simplement de décoller. [what’s] juste devant vous. INQ

