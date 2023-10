Gilas, entraîné par Tim Cone, ramène les Philippines à la gloire des Jeux asiatiques

À un peu plus d’un mois d’une campagne de Coupe du monde terne et à quelques 1 700 kilomètres de chez lui, Gilas Pilipinas a enfin trouvé de quoi se réjouir.

Les Nationaux, rapidement rassemblés et envoyés sur un parcours long et ardu lors des 19e Jeux asiatiques (Asiad), ont gardé leur meilleur pour la finale vendredi soir et ont battu la Jordanie, 70-60, pour remporter la première médaille d’or du pays en basket-ball en plus de six. de nombreuses années.

« Nos gars ont été très disciplinés ce soir », a déclaré l’entraîneur national Tim Cone aux journalistes avant de se précipiter vers l’abri des équipes du gymnase du centre olympique de Hangzhou en Chine pour participer aux festivités après une campagne dont on parlera pendant des siècles.

« C’était juste un bon match de notre part ce soir et ils (Jordan) ont eu du mal à tirer la nuit », a-t-il poursuivi.

Ce « bon jeu » a été construit sur une autre grande soirée de Justin Brownlee, qui a terminé avec 20 points, 10 rebonds et cinq passes décisives, et sur les sorties au bon moment d’Ange Kouame et Chris Newsome, qui ont marqué 14 et 13 points, respectivement.

Gilas était tout aussi louable en défense, limitant les Falcons autrefois invaincus à seulement 26% de tirs sur le terrain – leur pire dans la vitrine continentale survenue à un moment où ils tiraient également pour leur première médaille d’or en cage. .

« Je pense que nous avons fait du bon travail en récupérant (Sami) Bzai, en ne le laissant pas avoir plusieurs regards, et c’était l’une des clés », a déclaré Cone.

Première depuis l’époque de Loyzaga

Rondae Hollis-Jefferson avait presque besoin de saigner pour ses 24 points pour diriger la Jordanie, qui a embobiné les Philippines de 25 points en match de groupe la semaine dernière. Mais avec juste Freddy Ibrahim, le seul autre joueur se terminant à deux chiffres, les Falcons se sont contentés d’une fin de demoiselle d’honneur.

«Je sais que ce n’est pas une médaille d’or pour Jordan. Ce sera leur premier. Tant mieux pour chacun de nous », a déclaré Cone avec un sourire narquois.

Scottie Thompson a récolté 11 points, cinq rebonds et trois passes décisives dans le triomphe qui a donné au pays sa première médaille d’or en basket-ball asiatique depuis le regretté Fiba Hall of Fame Carlos Loyzaga et son équipe l’ont fait à Jakarta, en Indonésie, en 1962.

Au total, les Philippines comptent désormais 5 titres de basket-ball.

Mais ce qui rend cette victoire encore plus douce, c’est la façon dont elle a été solide : par le sacrifice.

Cone a été nommé entraîneur le 7 septembre, soit seulement 19 jours avant le tournoi (voir l’histoire d’avant-match dans Sports, page A10). La moitié des joueurs sont également arrivés en retard, ce qui a incité les experts et les fans de ce pays fou de basket-ball à noter cette même équipe avant même son premier match.

Justification

Mais peut-être que CJ Perez l’a mieux mentionné lors de son passage aux célébrations de l’équipe.

« Nakabakasyon na, nanalo pa! » (Nous avons gagné alors que nous étions presque en voyage.)

L’exploit de vendredi soir était également une justification à bien des égards pour un programme qui a été décrié après une campagne de Coupe du monde lamentable qui a vu un groupe spécial de championnats nationaux remporter un seul match, une destruction de 20 points de son rival régional acharné, la Chine, dans le classification.

Cette équipe avait la star de l’Utah Jazz, Jordan Clarkson, comme membre naturalisé et plusieurs as jouant à l’étranger comme casting de soutien.

Il a subi des revers en phase de groupes lorsque nous nous sommes tournés vers les médias sociaux pour faire exploser l’entraîneur Chot Reyes.

La vengeance des bonbons de Tim

Cone, pour sa part, a également effacé les stigmates d’une médaille de bronze en 1998 lorsqu’il a affronté le très vanté Centennial Crew qui s’est incliné en demi-finale contre les Chinois aux Jeux de Pékin.

Il a pris sa douce revanche sur les Chinois lors d’une victoire «miracle» 77-76 dans les quatre derniers à peine deux nuits auparavant, où Brownlee a éclaté pour 17 points au quatrième quart pour alimenter une finale pas comme les autres et organiser le match revanche avec les Jordaniens.

Cette victoire en demi-finale a fait des Philippins les méchants de la ville progressiste chinoise, alors que les fans huaient chaque possession de Brownlee et acclamaient chaque raté de Gilas depuis la ligne des lancers francs, même lorsque le pays local jouait plus tôt dans le match pour la médaille de bronze contre le chinois Taipei. .

« C’étaient nos changements défensifs, nous les avons défendus autrement », a répondu Brownlee lorsqu’on lui a demandé quel était l’élément clé du redressement par rapport à la défaite en jeu de groupe. « C’est sympa. Je me sens tellement heureux, pas seulement pour moi mais aussi pour les Philippines.“

Complètement heureux pour Tim, il a vengé sa défaite en 1998. Il est venu ici pour remporter l’or », a-t-il poursuivi. « Je suis très heureux que les gens reviennent à la maison. »

