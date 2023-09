Gil Brandt, membre du Temple de la renommée, qui a contribué à faire des Cowboys l’équipe américaine, est décédé à 91 ans

DALLAS — Gil Brandt, éclipsé par l’entraîneur Tom Landry et le directeur général Tex Schramm au sein du trio qui a fait des Cowboys de Dallas l’« équipe américaine » dans les années 1970, est décédé. Il avait 91 ans.

Le Temple de la renommée du football professionnel a déclaré que Brandt était décédé jeudi matin. Aucune cause du décès n’a été donnée, mais Brandt était en mauvaise santé ces dernières années.

Brandt était le directeur du personnel des joueurs aux côtés du stoïque Landry portant un fedora et de Schramm, connaisseur des médias, mais il a dû attendre près de 30 ans de plus pour entrer au Temple de la renommée.

Au moment où Brandt a été reconnu comme contributeur, c’était autant pour sa capacité à rester impliqué dans la NFL en s’adaptant à l’ère des médias sociaux que pour l’innovation que les Cowboys ont apportée au processus de repêchage avec des ordinateurs au début des années 1960.

« Vous ne pouvez pas raconter l’histoire du succès des Cowboys de Dallas et de leurs deux décennies de saisons gagnantes, du milieu des années 1960 au milieu des années 1980, sans mentionner Gil Brandt », a déclaré le président du Temple de la renommée, Jim Porter.

« Pour moi », a déclaré l’ancien porteur de ballon de Dallas Calvin Hill, choix de première ronde en 1969, « Gil aurait dû être le premier en termes de personnel. »

En 2019, Brandt a finalement rejoint Landry (1990) et Schramm (1991) à Canton, Ohio, et a toujours déclaré qu’il ne s’était jamais senti éclipsé.

« Je pense que nous avons tous obtenu du mérite », a déclaré Brandt à l’Associated Press avant son intronisation. «Et je pense que Tex a, à juste titre, obtenu plus de crédit que Tom et moi-même. Parce que c’était vraiment une personne très calée en médias. Quand quelqu’un de Sports Illustrated a appelé, ils n’ont pas parlé à Tom, ils ne m’ont pas parlé. Ils ont parlé à Tex.

Schramm, Landry et Brandt étaient ensemble pendant les 29 premières saisons de la franchise, et Brandt était le dernier des trois à partir après que Jerry Jones ait acheté l’équipe en 1989 et a immédiatement licencié Landry. Schramm a démissionné peu de temps après (Jones a été le directeur général pendant les 34 années où il a été propriétaire de l’équipe).

« Comment pourrais-tu ne pas être éclipsé par Tex et Tom? » » a demandé Cliff Harris en riant, qui attribue sa carrière au Temple de la renommée comme une sécurité au fait que Brandt l’a trouvé en tant que joueur non repêché dans le petit Ouachita Baptist en Arkansas. « Tout le monde l’était. »

Brandt a déclaré que le défunt propriétaire des Raiders, Al Davis, avait tenté de l’embaucher avant le repêchage de 1989 en lui disant qu’il avait entendu dire que Jones allait le licencier après le repêchage. Brandt n’y croyait pas, et même si Davis avait raison, Brandt a déclaré qu’il ne l’aurait probablement pas fait de toute façon parce que Dallas était devenue la maison du natif du Wisconsin.

L’animosité envers Jones n’a pas duré longtemps pour Brandt, qui a maintenu une présence autour du club même si sa santé l’obligeait à se déplacer en fauteuil roulant pendant les jours de match dans la tribune de presse. Brandt a même demandé à Jones d’être son présentateur à Canton.

À la demande de Schramm, Brandt a travaillé avec IBM pour créer un système dans lequel des valeurs numériques étaient attribuées à des éléments intangibles tels que le caractère, la compétitivité et la « vigilance mentale », ainsi qu’à des mesures tangibles telles que la rapidité et la force. Les numéros étaient stockés sur des cartes perforées et chargés dans d’énormes ordinateurs, permettant au club de classer les joueurs.

Brandt aimait raconter l’histoire de Vince Lombardi réprimandant les Cowboys en leur demandant si leur ordinateur était en panne pendant que Dallas retardait le repêchage de 1964 en attendant des informations médicales sur Mel Renfro. Les Cowboys ont repêché le futur demi défensif du Temple de la renommée au deuxième tour.

« Je pense que Gil, en termes de quantification de tant de choses sur le dépistage, était vraiment en avance sur son temps », a déclaré Hill. « Ils ont pu examiner toutes les choses individuelles qui entrent dans la constitution d’un joueur et d’un coéquipier et ont essayé de les quantifier. »

Alors que les Cowboys ont développé un Hall of Fame à partir d’une star de l’athlétisme, le receveur Bob Hayes de Florida A&M, ils ont également trouvé un quadruple All-Pro sur le terrain de basket de l’Utah State en la personne du cornerback Cornell Green.

Il y avait beaucoup de futures stars parmi les meilleurs choix des grandes écoles, comme Bob Lilly de TCU, le premier choix des Cowboys en 1961, et le secondeur de l’Alabama Lee Roy Jordan, leur première sélection deux ans plus tard.

Mais la liste des choix de ronde inférieure ou des joueurs non repêchés, en particulier issus de petites écoles, sous Brandt, se démarquait autant que toute autre chose. Brandt a souvent mentionné Jethro Pugh, un joueur de ligne défensive méconnu recruté au 11e tour en 1965 dans le petit État d’Elizabeth City en Caroline du Nord.

Pugh a joué pour les cinq premières équipes de Dallas à atteindre le Super Bowl, tout comme Roger Staubach. Le quart-arrière du Temple de la renommée était un choix de 10e ronde un an avant Pugh, les Cowboys le prenant tout en sachant que l’arrivée de Staubach serait retardée de cinq ans en raison d’un engagement avec la Marine.

La longévité de Brandt a également fait de lui l’un des rares historiens non officiels de la NFL – un rôle qui lui a bien servi lorsque la ligue a célébré son 100e anniversaire l’année même où il est entré au Temple de la renommée. Il comptait plus de 150 000 abonnés sur Twitter.

« J’ai l’impression de m’être réinventé », a déclaré Brandt en 2019. « De quelqu’un qui a plutôt bien réussi avec les Cowboys à quelqu’un qui se débrouille plutôt bien en ce moment avec les médias sociaux. »

