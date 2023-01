Gil Birmingham, star de “Yellowstone”, sur son travail avec Kevin Costner: “Profond respect et appréciation pour lui”

L’acteur de “Yellowstone” Gil Birmingham a pris la parole aux Critics Choice Awards le dimanche à propos de son expérience de travail sur la série avec la co-vedette Kevin Costner.

Birmingham, qui joue le rôle du président tribal Thomas Rainwater dans l’émission, a déclaré aux journalistes que Costner était “un leader majeur” lorsqu’on lui a demandé comment cela fonctionnait avec l’acteur vedette.

“Kévin est [an] talent extraordinaire, il l’a été pendant toute sa carrière et ce n’est pas différent dans notre émission”, a déclaré Birmingham. “C’est un leader majeur, et nous avons un profond respect et appréciation pour lui.”

Birmingham a en outre félicité Costner en tant que mentor des acteurs et du personnel de “Yellowstone”. Il a également félicité les capacités d’acteur de Costner pour son interprétation de John Dutton.

“Je pense qu’il est un mentor pour tout le monde sur notre plateau. Sa vaste expérience et sa présence incroyable, la façon dont il incarne John Dutton. Nous apprenons tous quelque chose chaque jour avec lui”, a-t-il déclaré.

Parlant du succès de “Yellowstone”, Birmingham a exprimé sa gratitude pour fans de l’émission.

“Nous venons de le regarder rassembler une base de fans de façon exponentielle saison après saison jusqu’à ce que nous devenions l’émission numéro un sur la télévision par câble”, a déclaré Birmingham. “Et nous ne pourrions pas être plus ravis que les fans s’y connectent vraiment et le transmettent de bouche à oreille à tant de nos fidèles fans.”

“Yellowstone” est un drame néo-occidental américain qui a été créé en 2018 sur Paramount Network. Il y a eu cinq saisons de l’émission à ce jour.