Gigli: Ben Affleck et Jennifer Lopez sont mariés, il est donc temps de regarder

La libération de la tristement célèbre épave du train Bennifer Gigli passé juste à côté de moi, un junior universitaire montant, dans le marasme de l’été 2003. Depuis lors, grâce à sa réputation, il n’existe dans mon esprit que comme un raccourci pour le désastre. Je n’étais pas pressé de vérifier.

Ce sont les noces de Ben Affleck et Jennifer Lopez à Las Vegas qui m’y ont finalement conduit. Une introduction, au cas où vous en auriez besoin: Affleck et Lopez se sont rencontrés sur le tournage de Gigli en 2002 et est devenu un article. Ils se sont fiancés avant la sortie du film l’année suivante, puis ont rompu en janvier 2004 et sont passés à autre chose.

Mais en juillet dernier, dans un été pandémique difficile, le couple s’est réuni. Et bien que leur accouplement ait suscité beaucoup de mépris dans ses premières années, il était maintenant une source de joie sans vergogne pour tout le monde, y compris eux. Ils se sont finalement mariés un an plus tard, le 16 juillet 2022.

Alors cette semaine, il était temps de regarder Gigli.

Voici la chose : le film n’est vraiment pas assez aussi mauvais que sa réputation le laisse croire. Comme d’autres l’ont noté, l’infamie de Bennifer a puissamment contribué à sa réception la première fois. (Metacritic le qualifie de “extrêmement détesté”, à 18/100.) Les théâtres l’ont laissé tomber comme une patate chaude; il a ouvert dans 2 215 salles, mais a chuté d’un record de 81,9% le deuxième week-end et de 97% le troisième. Cela signifie qu’à son troisième week-end, il jouait dans 73 salles – une bombe sauvage pour un film mettant en vedette non seulement Affleck et Lopez, qui avaient eu des séquences chaudes, mais Christopher Walken et Al Pacino. Al Pacino !

Et tandis que beaucoup de films du tournant du millénaire donnent l’impression de venir d’une autre planète, surtout en ce qui concerne la misogynie et la sexualité, Gigli vient d’un autre univers. C’est essentiellement l’histoire d’un petit gangster nommé Larry Gigli (rime avec vraiment, joué par Affleck) qui est engagé pour kidnapper Brian (Justin Bartha), le jeune frère handicapé intellectuel d’un procureur de district qui ne laissera pas un beaucoup plus grand -time gangster (Pacino) seul. Puis un autre entrepreneur, qui se présente comme Ricki (Lopez), se présente pour garder un œil sur Larry et un œil sur Brian. Elle et Larry, naturellement, finissent par se connecter.

Sauf que Ricki aime les femmes, un fait qu’elle explique très clairement à Larry depuis le début, faisant Gigli l’un des nombreux films dans lesquels le principal obstacle d’une lesbienne à être avec un homme est qu’elle n’a pas encore rencontré Ben Affleck. (Voir également À la poursuite d’Amy.) Et la caractérisation de Brian est – eh bien, c’est beaucoup. Narrativement, il n’y a vraiment aucune raison pour que Brian soit écrit comme ayant une déficience intellectuelle, et non, par exemple, comme un petit malin de 11 ans. Le point principal semble être que c’est drôle de rire des bêtises qu’il dit. Ce n’est… pas génial.

Mais, mais, mais. Alors que Gigli offre beaucoup de choses à détester – son ton est partout, son score est déconcertant, et, eh bien, il y a tout ce qui est mentionné ci-dessus – je me suis retrouvé étrangement nostalgique, et pas pour les jeans ultra-bas. Le scénariste et réalisateur Martin Brest n’est pas en reste ; parmi son travail est le très décoré Le parfum d’une femmetourné une décennie avant Gigli. Affleck, qui est lui-même un très bon réalisateur, a attribué son succès à son expérience en regardant des acteurs directs de Brest sur le Gigli Positionner. Dans les notes de presse du film, le casting a fait l’éloge de la mise en scène de Brest, avec Lainie Kazan, qui joue la mère de Larry, en disant que “C’est très rare d’être dirigé d’une manière aussi ouverte et positive.”

Et des notes sur l’intrigue de la coupe originale du film, écrites par le critique de cinéma Michael Dequina après une première projection, montrent que Gigli était autrefois un film plus sombre, plus étrange et beaucoup plus cohérent. Sa principale différence avec ce qui est arrivé à l’écran est que Ricki n’est que prétendre être un tueur. Les personnages de Pacino et Walken, réduits à des camées voleurs de scènes mais quelque peu déroutants, étaient beaucoup plus intégrés à l’histoire. L’apparition de la petite amie de Ricki – qui dans la version théâtrale se présente et se tranche les poignets, puis ne réapparaît jamais – prend soudain un sens : c’est elle le véritable assassin. Les mises à part que Larry et Ricki font l’un à l’autre commencent à avoir plus de sens. Même leur connexion gagne une sorte de logique. Et dans la version originale, Larry meurt à la fin.

Qu’est-il arrivé? Il semble que le directeur de Revolution Studios, Joe Roth, s’inquiétait après des réponses mitigées lors des projections de test que le film ne fonctionnerait pas bien, et qu’il perdrait son investissement considérable dans les co-stars du film (Lopez a gagné 12 millions de dollars, Affleck 12,5 millions de dollars). Donc, bien que Brest ait eu le montage final du film, il était armé pour le recouper d’un film étrange et décalé sur un gangster qui veut se lancer dans une comédie romantique.

Gigli ne fonctionne pas du tout en tant que rom-com. Mais savoir cela m’a rendu mélancolique à une époque où les comédies romantiques à budget moyen étaient le genre de chose que vous feriez si vous aviez besoin de récupérer votre investissement. Ce n’est qu’avec le recul que nous savons que 2003 était proche de la fin du règne de la comédie romantique; bientôt, ils commenceraient à s’effondrer régulièrement, et maintenant vous avez de la chance si vous pouvez trouver une nouvelle comédie romantique regardable sur les services de streaming.

Et pourtant, c’est amusant de voir à quelle hauteur le genre volait à l’époque. Comment perdre un mec en 10 jours a fait plus de 100 millions de dollars au box-office, un marqueur de succès à tous points de vue, avec Quelque chose doit donner sur ses talons à un peu plus de 80 millions de dollars. L’amour en fait, Cruauté Intolérable, Mon gros mariage grecet le criminel sous-estimé J’en ai finis avec l’amour font partie des autres comédies romantiques de cette année-là. C’était une époque où les stars étaient dans des films de pop-corn à budget moyen qui vont maintenant directement au streaming, et nous avions l’habitude d’aller regarder des comédies, faites à partir de scénarios originaux, au théâtre. C’était amusant de rire avec d’autres personnes et vous vous sentiez bien quand vous rentriez chez vous. Maintenant, ce genre de film est entièrement évincé par des films de franchise à gros budget qui nécessitent des diagrammes et des devoirs pour rester droits.

Et puis parfois, vous découvriez que le film pour lequel vous aviez acheté un billet était Gigli, et c’était nul. Pourtant même Gigli a ses charmes. Vous pouvez sentir une intelligence indépendante – dans ce cas, celle de Brest – se battre pour sortir de la boue et de la confusion. Les mauvais films de cette époque avaient tendance, dans l’ensemble, à être mauvais de manière étrange et intéressante. Comme, je ne sais pas ce qu’il cherchait ici, mais vous pouvez dire qu’il voulait quelque chose. Vous sortez en vous grattant la tête sur la façon dont ça s’est mal passé, mais au moins il est clair que cette n’était pas vraiment le film qu’ils voulaient faire.

J’y ai pensé parce que la semaine où j’ai regardé Giglij’ai aussi regardé L’homme gris, le nouveau joint Netflix mettant en vedette Ryan Gosling, Chris Evans et Ana de Armas (qui est également sortie avec Affleck pendant un certain temps, bien que ce ne soit ni ici ni là-bas). Et c’est mauvais, mais d’une manière profondément ennuyeuse. Des films comme L’homme gris et l’hôte d’autres films très chers et très ennuyeux ne manifestent aucune sorte d’ambition ou de volonté de faire un film, autant qu’un gros morceau de contenu à envoyer dans le tube. (Et, dans ce cas, celui où le CGI a l’air vraiment épouvantable.)

Ce qui était au moins potentiellement amusant Gigli est la façon dont il a essayé de jouer avec le personnage du gangster. Larry n’a pas un cœur d’or, mais il a l’ambition de mener une vie normale, et dans la version originale, il obtient ce qu’il voulait. Il a appris à être un gangster en les regardant à la télévision. Le mauvais film générique d’aujourd’hui, cependant, donne l’impression qu’il a été créé par une IA qui a été alimentée par tous les films du monde et en a craché une autre variante.

Tout cela ne doit pas être considéré comme une approbation de Gigli. Ce n’est même pas particulièrement amusant à regarder, et dans notre monde de divertissement illimité, qui a le temps ?

Mais je suppose que je suis content de l’avoir regardé, et je suppose que je dois remercier Bennifer pour le rappel que les films ne doivent pas toujours être comme ils sont souvent tendance aujourd’hui. Si Affleck est reconnaissant de l’expérience – c’est là qu’il a rencontré sa femme, après tout – alors qui suis-je pour juger ?

Gigli est disponible à la location ou à l’achat sur les plateformes numériques.