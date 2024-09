Gigi Hadid trébuche sur ses talons dans une robe en ruban adhésif sur le défilé Vetements : REGARDER

Gigi Hadid a évité de peu un effacement de piste.

Alors qu’elle défilait pour Vetements lors de la Fashion Week de Paris, vendredi 27 septembre, le mannequin de 29 ans a eu un petit accident. Dans une vidéo capturée par The Perfect Magazine, Hadid se pavane sur le podium et, lorsqu’elle atteint la fin, trébuche sur ses talons jaunes.

La robe à bandes de Hadid est peut-être plus remarquable que sa quasi-chute. Le fondateur de Guest in Residence portait une mini-robe moulante entièrement faite de ruban d’emballage jaune avec le logo DHL dessus. Mis à part ses talons jaunes assortis, la star est restée sans accessoires.

Son carré blond était coiffé de vagues ébouriffées et elle arborait un maquillage naturel.

Le défilé, qui présentait la collection printemps 2025 de Vetements, mettait en vedette un premier rang étoilé ; Ice Spice, Bella Thorne, Normani et Tom Daly étaient tous présents.

Travis Scott a également défilé sur le podium. Le musicien, qui partage deux enfants avec Kylie Jenner, portait un pantalon en cuir noir et une veste assortie dont la fermeture éclair était ouverte pour révéler ses abdos.

Gigi Hadid au défilé Vetements à la Fashion Week de Paris.

Plus tôt cette semaine, Hadid faisait la fête à Paris avec ses sœurs Kendall et Kylie Jenner.

Le mercredi 25 septembre, le trio présent a assisté à la fête du 32e anniversaire de Rosalía. Pour les festivités, Hadid portait une jupe taille haute grise avec un bas à carreaux, en l’associant à un haut court noir, une veste en cuir et des lunettes de soleil.

Gigi Hadid et Kendall Jenner quittent la fête d’anniversaire de Rosalia.

Kendall, 28 ans, portait une robe transparente nue Alexander McQueen avec un haut à col roulé et accessoirisée de talons chaton à bout ouvert assortis.

Avant de se rendre à Paris, Hadid traînait avec son ami Taylor Swift à New York. Les amis de longue date ont été aperçus en train de quitter un dîner entre filles au Corner Store le samedi 21 septembre, exhibant tous deux leurs plus belles tenues d’automne.

Taylor Swift et Gigi Hadid à New York.

Swift, 34 ans, portait un haut court noir à manches longues, une jupe courte plissée à carreaux de Ramy Brook dans des tons de marron, vert et orange qui comportait une ceinture marron et des bottines à lacets marron à motifs. En quittant le restaurant, elle a ajouté un trench-coat gris-vert à son ensemble.

Hadid a opté pour un trench-coat marron foncé léger sur un t-shirt blanc et un pantalon ample crème. Elle a complété le look avec des bottes marron, un petit sac à main jaune et des colliers dorés superposés.