La nouvelle maman Gigi Hadid avait l’air incroyablement glamour alors qu’elle se dirigeait dans la neige avec sa petite fille.

La top-modèle, qui a accueilli sa petite fille avec le beau Zayn Malik en septembre, a profité de la météo hivernale à New York.

La star a emmené sa fille faire l’expérience de sa première chute de neige, la poussant dans son landau.

Gigi, 25 ans, avait l’air sensationnelle dans des bottes blanches, un long manteau noir et une écharpe.

Elle s’est enveloppée dans un chapeau et des gants et portait un masque protecteur pour sa promenade, lançant un pouce vers la caméra alors qu’elle se tenait dans une rue couverte de neige.









«sa première neige», a-t-elle sous-titré le cliché, ajoutant un emoji Statue de la Liberté.

Un fan a commenté: « fondre !!!! »

« cela me rend si heureux », a écrit un autre.

Certains fans se sont rendus dans la section des commentaires pour implorer Gigi de leur dire le nom du bébé, car le couple ne l’a pas encore annoncé.

« QUEL EST SON NOM THO? »







Alors qu’un autre a demandé: « QUEL EST SON NOM BRUH »

Les fans de Taylor Swift sont convaincus que la chanteuse a révélé le nom du bébé sur son nouvel album surprise Evermore.

Certaines personnes ont suggéré que la petite s’appelle Dorothea, croyant que Gigi a laissé un indice dans l’une de ses photos.







Il y a quelque temps, elle a posé dans la crèche de son bébé pour montrer sa bosse, le sous-titrant: « Août, en attendant notre fille ».

Un détective de Twitter a théorisé: « Vous m’écoutez tous. Mon meilleur ami vient de casser quelque chose, je suppose. » August « est la piste 8 sur le folklore et Gigi a posté une photo sur Instagram sous-titrant » August, attendant notre fille « et la piste 8 de evermore est dorothea. ET SI LE NOM DE BÉBÉ DE GIGI EST DOROTHEA? »

Un autre a suggéré: « Donc Gigi Hadid a posté une photo il y a quelques jours avec la légende » août, en attendant notre fille. » Et août est le 8 morceau sur le folklore et le 8 morceau sur evermore est dorothea. «