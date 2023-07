Gigi Hadid rend son escapade aux îles Caïmans digne d’Instagram après le hoquet juridique initial, partage des photos de bikini

Gigi Hadid a offert à ses fans de superbes photos Instagram de sa récente escapade aux îles Caïmans. Elle était fabuleuse dans de jolis bikinis.

Le mannequin Gigi Hadid a fait la une des journaux après que ses récentes vacances aux îles Caïmans se soient transformées en un petit problème juridique. Elle a été arrêtée pour possession de marijuana lors de ses récentes vacances aux îles Caïmans. Les douaniers ont découvert la substance dans ses bagages, ce qui a conduit à son arrestation. Après l’arrestation, le représentant de Gigi a précisé que la marijuana trouvée dans ses bagages avait été obtenue légalement avec une licence médicale à New York. Il était également clair que son utilisation médicale est autorisée aux îles Caïmans depuis 2017. L’incident n’a pas eu d’impact sur son dossier et elle a continué à profiter au maximum de ses vacances.

Cependant, après le petit accroc, Gigi Hadid a été libéré sous caution. Bientôt, Gigi Hadid est allée sur Instagram pour partager ses photos de vacances, y compris des photos d’elle se relaxant au bord de la piscine et posant avec des amis en maillot de bain élégant.

Au cours de son escapade sur l’île, Gigi a passé du temps avec des amis et a publié une série de photos du voyage, mettant en valeur son bikini jaune vif et son ensemble deux pièces vert menthe chic. Elle a également partagé un selfie dans un haut de bikini tendance à imprimé corail et marron. Elle a légendé le message « Tout est bien qui finit bien ».

Les photos de vacances de Gigi Hadid

Gigi Hadid a offert à ses abonnés Instagram des clichés de son voyage amusant entre filles aux îles Caïmans. Sur une photo, elle était magnifique sur une chaise longue blanche, enfilant un bikini jaune ensoleillé. Elle a stylisé son look avec de gros colliers en chaîne en or. Une autre photo l’a capturée aux côtés d’amies, Alana O’Herlihy et Leah McCarthy, arborant un ensemble deux pièces vert menthe chic. Elle a même pris un selfie sous un parasol blanc, affichant un haut de bikini triangle imprimé corail et marron. Cependant, au milieu du bonheur des vacances, la jeune femme de 28 ans a fait face à une arrestation et à une amende lorsque des douaniers ont découvert de la marijuana dans ses bagages le 10 juillet.

Malgré l’amende de 1 000 $, le mannequin de 28 ans semblait imperturbable, partageant ses photos avec la légende : « Tout va bien qui finit bien ». Gigi et son amie Leah Nicole McCarthy ont toutes deux comparu devant le tribunal de grande instance, où elles ont plaidé coupables et ont reçu des amendes, mais aucune condamnation n’a été enregistrée.

Dans l’ensemble, les vacances de Gigi Hadid ont peut-être pris une tournure inattendue, mais elle les a gérées avec grâce et a apprécié le reste de son temps sur l’île pittoresque.