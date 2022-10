Gigi Hadid réagit au claquement de Kanye West pour “l’intimidation” de GKJ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Ovidiu Hrubaru/Shutterstock

Gigi Hadid a “zéro regret” après avoir claqué Kanye West via les réseaux sociaux le 4 octobre. Quelques sources proches du mannequin, 27 ans, se sont entretenues EXCLUSIVEMENT avec HollywoodLa Vie et a révélé ce qu’elle ressentait après s’être rendue sur Instagram pour partager ses sentiments après que le rappeur, 44 ans, se soit publiquement dissipé Vogue rédactrice de mode Gabriella Karefa Johnson (GKJ) pour avoir critiqué son défilé de mode parisien, où il portait une chemise qui disait « White Lives Matter ».

Plus à propos Gigi Hadid

“Gigi n’a eu aucun regret d’avoir dénoncé Kanye et de lui avoir dit exactement ce qu’elle pense de lui et de ses bouffonneries. Ce n’est pas une situation où elle allait s’asseoir et ne rien dire. Gigi a un respect total pour Gabriella et elle pense que Kanye a été complètement irrespectueux pour s’en être pris à elle”, a déclaré un initié.

“Gigi ne comprend pas comment Kanye ne peut pas comprendre ce que Gabriella disait à propos de ce qu’il a affiché sur cette piste. Et aller encore plus loin et se moquer de son style est juvénile et odieux », a ajouté le copain. “Gabriella s’est prononcée contre ce qu’elle pensait être hors de propos et Gigi la soutient de toutes les manières.”

Une autre source proche de la sœur aînée d’un autre mannequin Bella Hadid a déclaré: «Gigi était une grande fan de Kanye, elle a même marché dans ses émissions Yeezy, mais ce n’est plus le cas depuis un moment maintenant. C’est personnel pour Gigi et ça se construit depuis des années. Kanye a eu des querelles avec de nombreux amis de Gigi et il lui a été difficile de rester assise et de ne rien dire en silence. Mais elle en a assez de se taire, dit-elle sèchement. Le truc avec Gigi, c’est qu’elle est vraiment bouleversée quand elle a l’impression que quelqu’un est harcelé, cela fait ressortir son côté protecteur et elle s’exprimera. Connaissant Gigi, elle aura plus à dire.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Comme nous l’avons signalé précédemment, Gigi s’est prononcé contre le rappeur “Gold Digger” après avoir publiquement attaqué Gabriella, qui a déclaré que Yeezy portant la chemise controversée était “incroyablement irresponsable”. Le mannequin aux longues jambes a déclaré: “Tu es un tyran et une blague”, après que Kanye se soit rendu sur son Instagram pour attaquer publiquement le Vogue rédactrice de mode.

Il a posté une série de photos de Gabriella sur son Instagram et a insulté son sens de la mode. Alors que beaucoup de gens sont venus à la défense de l’éditeur, Gigi est allé juste après le Donda rappeur. « Vous aimeriez avoir un pourcentage de son intellect. Vous n’en avez aucune idée”, a-t-elle écrit. “S’il y a vraiment un intérêt à l’une de vos conneries, elle pourrait être la seule personne qui pourrait vous sauver. Comme si “l’honneur” d’être invité à votre émission devait empêcher quelqu’un de donner son avis ?

Lien connexe Lié: 11 moments les plus fous des VMA : Kanye interrompant Taylor, Britney embrassant Madonna et plus

Gigi a également montré son soutien à Gabriella sur ses histoires Instagram. Elle a partagé l’un des messages récents de l’éditeur et l’a félicitée. “L’une des voix les plus importantes de notre industrie”, a écrit le mannequin. “Pourrait-il scolariser cet homme honteux de plus de façons qu’il ne le sait.”