Gigi Hadid a partagé son premier tournage de couverture solo de Vogue, cassé à peine 10 semaines après avoir donné naissance à sa fille Khai.

Le jeune de 25 ans a dit qu’elle n’était pas inquiète de la pression d’essayer de revenir à la taille zéro pour la réservation, et que quiconque s’attendait à ce qu’elle « puisse le sucer ».

Hadid et ancienne star de One Direction Zayn Malik, 28 ans, sortent ensemble depuis 2015 et a annoncé la naissance de leur premier enfant en septembre de l’année dernière.

Nous parler Vogue, Hadid a déclaré: «Je sais que je ne suis pas aussi petit qu’avant, mais je suis aussi un penseur très réaliste.

«Je me suis dit: ‘Ouais, je vais tourner une couverture de Vogue, mais je ne vais évidemment pas être de taille zéro’, et je n’ai pas non plus, à ce stade, l’impression que j’ai besoin de revenir à cela.

« Je pense aussi que c’est une bénédiction de cette époque dans la mode que quiconque dit que je dois être puisse le sucer. »

Hadid avait précédemment critiqué la publication pour avoir écrit un article suggérant qu’elle «déguisait» sa bosse de bébé pendant sa grossesse.

Partageant des images de la séance photo de couverture sur sa page Instagram – qui montrent toutes Hadid avec des extensions de cheveux jusqu’à la taille – elle a dit à ses 63,5 millions d’abonnés qu’elle consacrait le tournage « à toutes les mamans qui ne se sont pas brossé les cheveux en couple. journées ».

Le mannequin a déclaré au magazine qu’elle s’était sentie comme « une femme animale » pendant ses 14 heures de travail chez elle en Pennsylvanie, avec Malik, sa mère Yolanda et sa sœur Bella à ses côtés.

Notre petite fille est là, en bonne santé et belle – Essayer de mettre des mots sur ce que je ressens en ce moment serait une tâche impossible. L’amour que je ressens pour cette petite humaine dépasse ma compréhension, reconnaissant de la connaître, fier de l’appeler mienne et reconnaissant pour la vie que nous aurons ensemble x pic.twitter.com/nvhfOkk2fw – zayn (@zaynmalik) 24 septembre 2020

Elle a dit que c’était « la douleur la plus folle de ma vie » et a admis qu’elle et Malik étaient d’accord pour dire qu’ils devaient « avoir du temps » avant de planifier d’autres bébés.

Hadid a révélé le nom de son premier-né – qui est en arabe pour «l’élu» – sur Instagram le mois dernier, lorsqu’elle a changé sa biographie pour lire «la mère de Khai».

Malik, qui a sorti son troisième album Nobody Is Listening en janvier, a déclaré à ses fans sur les réseaux sociaux que traduire en mots ses sentiments de devenir père était « une tâche impossible ».

Après la naissance, il a dit à ses 39 millions de followers: « L’amour que je ressens pour ce petit humain est au-delà de ma compréhension. Je suis reconnaissant de la connaître, fier de l’appeler mienne et reconnaissant pour la vie que nous aurons ensemble. »