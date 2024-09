Gigi Hadid portait du ruban d’emballage DHL comme robe lors du défilé Vetements printemps-été 2025 de la Fashion Week de Paris — Voir les photos

Gigi Hadid s’est retrouvée dans une situation délicate lors du défilé Vetements printemps-été 2025 à la Fashion Week de Paris. Le mannequin a défilé dans une robe faite de ruban adhésif DHL et des talons assortis.

Hadid était vêtu d’une mini-robe bustier près du corps qui était apparemment entièrement faite du ruban d’emballage jaune emblématique avec le logo rouge DHL, bien qu’il y ait probablement une doublure en tissu à l’intérieur – ou du moins, nous l’espérons. Pour démarrer, elle portait une paire de talons pointus assortis, également recouverts de ruban adhésif jaune et rouge. Oui, vous avez bien lu. Le même ruban adhésif utilisé chaque jour pour fermer et sceller vos colis en temps opportun vient de faire du luxe pour ses débuts sur le podium.

Pour l’occasion, l’équipe Vetements a fait l’impasse sur tous les accessoires, laissant les deux pièces inspirées du packaging parler d’elles-mêmes. Hadid portait simplement son carré blond emblématique dans des vagues lâches et humides séparées du côté du style millénaire. Elle portait juste une touche de rouge à lèvres nude mat et de mascara, pour un look très discret.

PARIS, FRANCE – 27 SEPTEMBRE : (USAGE ÉDITORIAL UNIQUEMENT – pour un usage non éditorial, veuillez demander l’approbation de la Maison de mode) Gigi Hadid parcourt la piste lors du défilé Vetements Paris Womenswear Printemps-été 2025 dans le cadre de la Fashion week de Paris le 27 septembre 2024. à Paris, France. (Photo de Dominique Charriau/WireImage)Dominique Charriau

Un motif de cette collection semble être la confection de vêtements à partir de matériaux non conventionnels. Parmi les autres pièces du défilé figuraient une robe en journal et une robe confectionnée à partir d’autres vêtements. Et ce n’est pas la première fois que Demna, co-fondateur de Vetements et directeur créatif de Balenciaga, met son nom derrière une tenue axée sur la bande (ou un look DHL d’ailleurs, la marque a mis la compagnie maritime sur la piste depuis près de dix ans). Le moment du défilé de Hadid a donné du déjà-vu à de nombreux amateurs de mode en voyant Kim Kardashian porter un body à bande de Balenciaga en 2022. Ainsi, beaucoup ressentent ici un thème.