Gigi Hadid partage un aperçu de Zayn Malik marchant Khai sur une poussette

Le chanteur et ancien membre du groupe One Direction Zayn Malik s’est parfaitement adapté aux devoirs de son père. Lors d’une récente session interactive sur Instagram, la petite amie de Zayn, Gigi Hadid, a partagé des photos inédites de sa grossesse et des moments adorables après la grossesse. Le couple qui est devenu parents de leur premier enfant ensemble Khai a pris le rôle de parents et les photos de Gigi sur son histoire Instagram le montrent.

Dans l’une des photos du 12 décembre, Gigi a partagé un aperçu de la façon dont son petit ami assume les fonctions parentales. Le chanteur de 28 ans a été vu emmener sa fille de cinq mois en promenade nocturne dans un landau. La photo montrait le dos de Zayn, qui portait une veste en jean bleue, alors qu’il poussait le landau de Khai. La photo a laissé plusieurs fans et d’anciens fans de One Direction ont dit «awww».

Gigi a également partagé des photos de la façon dont elle avait passé son temps pendant sa grossesse l’année dernière, ce que le couple avait annoncé en avril de l’année dernière. Dans l’une des photos du 6 août 2020, Gigi a montré comment elle choisissait la couleur des murs de la chambre d’enfant de Khai. Alors que sur une autre photo, elle a été vue dans un bikini pailleté doré alors qu’elle était enceinte de huit mois en août. Gigi a été vue trempant la lumière du soleil alors qu’elle embrassait sa bosse de bébé. Une autre photo du premier jour de 2021 montrait Khai dans un body rose sur mesure.

La mannequin américaine est de retour dans les affaires lorsqu’elle a figuré dans sa première couverture solo de Vogue pour son numéro de mars après la grossesse. Gigi a partagé la photo de couverture et a exprimé à quel point ce fut un moment bouleversant pour elle.

En partageant la publication sur Instagram, Gigi a déclaré qu’elle était émue et honorée de faire son premier pas professionnel, dans un nouveau chapitre de la féminité, avec un rêve devenu réalité. Sans oublier ses devoirs de maman, Gigi a déclaré qu’elle pouvait publier les photos sur Instagram alors que Khai se balançait dans son videur Nemo.