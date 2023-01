Gigi Hadid partage sa routine matinale avec sa fille Khai – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Beauté blonde Gigi Hadid27 ans, a parlé de sa routine du lundi matin lors d’une nouvelle interview avec WSJ. Magazine le 30 janvier. Dans l’interview, Gigi a également expliqué comment elle passe sa journée avec sa fille, Khai Hadid Malik, 2, à ses côtés. “Quelle que soit l’heure à laquelle elle se réveille, je me réveille”, a-t-elle déclaré, généralement entre 7h30 et 8h30. “J’ai une routine matinale très maman.” La starlette a ensuite détaillé ce qu’elle et Khai aiment manger ensemble pendant les matinées chargées. « Je mange tout ce que Khai a. Je lui fais des pancakes et des saucisses tous les jours », a déclaré Gigi.

Les Vogue Le modèle de couverture rend cet article de petit-déjeuner tellement, en fait, qu’elle a même demandé au «Père Noël» de nouveaux ustensiles de cuisine, car elle avait usé les siens. “Pour Noël, elle m’a demandé ce que j’allais demander au Père Noël et j’ai donc dit que je voulais une nouvelle poêle à crêpes. Je me suis commandé, via le Père Noël, cette poêle à crêpes cool – chaque petite crêpe circulaire est un animal différent, donc elle peut avoir des crêpes de lion ou des crêpes de lama. C’est vraiment amusant », a poursuivi la maman ours.

En plus de partager ce que la famille Hadid a pour le petit-déjeuner, Gigi a révélé comment elle reste active lorsqu’elle ne travaille pas sur l’ensemble des séances photo ou sur les pistes de marche. « Nous marchons beaucoup. On fait du yoga ensemble. En la soulevant, en courant toute la journée et en allant au parc, je bouge », a déclaré la jeune femme de 27 ans. Plus tard, Gigi a parlé de sa routine de soins de la peau, qui est beaucoup plus simple que certains ne le pensent. « Je ne suis pas vraiment un gourou des soins de la peau. J’ai peur des soins du visage. J’en ai eu un dans ma vie, avant le dernier Met Ball, parce que je suis allé voir quelqu’un qui travaille sur ma sœur et un de mes meilleurs amis, et je leur fais vraiment confiance. Mais j’aime juste que ce soit simple », a-t-elle plaisanté.

L’interview intervient quatre mois après le lancement de la ligne de vêtements de Gigi, Guest in Residence. L’entrepreneur a raconté au point de vente quelle était son expérience en lançant une marque de vêtements. “J’ai eu beaucoup de chance lors de mes dernières opportunités de conception et de collaboration avec des marques. J’ai regardé mes patrons, que ce soit Tommy Hilfiger ou alors Valérie Messika, opèrent dans leurs entreprises, et j’en ai profité autant que possible », a-t-elle déclaré. « Je vois ce que j’aimerais refléter et ce que je laisserais à cette personne ou à cette expérience. Que recherchiez-vous lorsque vous avez embauché votre équipe ? »

Enfin, la maman d’un enfant a expliqué comment elle aime se détendre avec un emploi du temps aussi chargé. «J’essaie quand j’ai le temps d’aller chez le chiropraticien et de me recalibrer. Faire le travail que je fais, ça peut être très physique », a déclaré Gigi. Elle a également donné aux lecteurs un aperçu de ses objectifs pour l’année à venir. “Oh, je suppose qu’une résolution du Nouvel An est que je vais essayer de m’offrir un peu plus de massage”, a-t-elle conclu. La superbe beauté a accueilli sa fille en septembre 2020. Elle partage la petite fille avec son ex-petit ami et ancien de One Direction Zayn Malik30 ans, avec qui elle est sortie de temps en temps de 2015 jusqu’à leur dernière séparation en octobre 2021.

