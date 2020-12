Top model américaine et maintenant mère, Gigi Hadid a une fois de plus béni nos flux Instagram avec sa photo de retour d’août alors qu’elle était très enceinte. La mannequin de 25 ans a posté une série de trois photos d’août 2020 où elle porte une robe moulante côtelée blanc cassé trempée au soleil. Une photo montre également son beau Zayn Malik reposant sa tête sur le baby bump de Gigi.

Les photos ont reçu plus de 4,4 millions de likes alors que des célébrités et des fans inondent le couple de bénédictions et d’amour. L’éclat de la grossesse de Gigi peut être vu sur ces photos récentes. Le mannequin porte ses cheveux en chignon propre et a accessoirisé son look avec des bijoux en or. Gigi a sous-titré la photo, « Août, en attendant notre fille. »