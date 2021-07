Gigi Hadid parle des problèmes d’anxiété pendant la grossesse | Nouvelles des gens

Los Angeles: Le mannequin Gigi Hadid a partagé qu’elle s’inquiétait d’être une bonne mère alors qu’elle était enceinte de son premier enfant Khai.

Le mannequin de 26 ans a expliqué comment elle tenait un bon et un mauvais journal qu’elle pense pouvoir donner un jour à sa fille Khai, rapporte dailymail.co.uk.

Hadid a également expliqué à quel point son beau et musicien Zayn Malik s’est bien intégré dans sa famille.

Sur ses angoisses de grossesse, Gigi a déclaré dans le numéro d’août de Harper’s Bazaar : « Pendant ma grossesse, j’avais un journal que j’appelais mon bon journal et un journal que j’appelais mon mauvais journal. Ils n’étaient pas si littéraux, mais un était plus pour les souvenirs, pour Khai. Peut-être qu’un jour je lui donnerai le mauvais journal juste pour être vrai.

Parlant de ce qu’il y avait dans le mauvais journal, elle a dit : « Des angoisses et des jours où je me suis dit : « Suis-je assez bien pour être maman ? Je ne voulais pas me sentir coupable de ressentir ces choses ou d’écrire ces choses. J’ai juste aimé la séparation. J’ai aussi des carnets de croquis où je vais aquarelle-esquisser, et parfois je finis par écrire là aussi. J’écris sur au dos des reçus et conservez-les dans un cahier.

Elle a ajouté: « Je ne suis pas particulière à ce sujet, et mes journaux sont partout dans la maison. Je prends celui qui est le plus proche de moi et j’écris. »

À propos de Zayn, Gigi a déclaré: « Au début, il se disait: ‘Comment puis-je obtenir un mot sur le côté?’ Mais maintenant, il est très à l’aise. Il dit ce qu’il pense. Quand il est au milieu d’une histoire de famille et que tout le monde se dit : « Zayn, de quel côté es-tu ? » Il est charmant. Il est généralement du côté de ma mère. Donc, il est intelligent dans ce sens. «

Elle a ajouté: « Cela ne veut pas dire que je n’ai pas de cœur ou que Bella n’a pas de cerveau, mais lorsqu’il s’agit de problèmes familiaux et de problèmes mondiaux, ma mère m’appelle le cerveau et Bella le cœur. »

« Mon frère (Anwar) est moitié-moitié. Quelle que soit la discussion à table en famille, Bella sera très émotive et compatissante, et je suis assise là à tirer des graphiques et des infographies, parlant très calmement », a-t-elle déclaré.

Gigi a ajouté : « Ma mère est juste très hollandaise et va droit au but. Et mon père est un conteur — un peu loufoque, mais toujours en rapport avec : ‘Oh, tu as entendu le vieux dicton palestinien… » partage le mannequin.