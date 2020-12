Le mannequin américain Gigi Hadid est de retour à New York. La mannequin de 25 ans, repérée par des paparazzis, était en sortie avec sa fille qu’elle portait dans un landau. La tenue entièrement noire de Gigi avec un soupçon de veste en jean qu’elle portait à l’intérieur pourrait être une tenue parfaite pour toute sortie formelle. Avec un manteau noir géant noué à la taille et un sac à bandoulière, Gigi a complété son look pour une sortie avec son petit munchkin. Le mannequin a complété son look d’hiver avec une casquette de gavroche, un masque noir, des lunettes de soleil et des créoles dorées. Elle portait ses longs cheveux blonds ouverts et droits.

Depuis son annonce de grossesse avec la chanteuse Zayn Malik plus tôt cette année, Gigi n’a été vue que dans sa ferme familiale en Pennsylvanie aux États-Unis. Le couple a été assez discret en ce qui concerne leur petite fille née en septembre. Même dans la photo récente, Gigi a veillé à ce que la vie privée de sa fille soit préservée.

Cependant, Gigi nous ramène dans le temps lorsque le couple attendait l’arrivée de leur bébé plus tôt cette année. Dans son dernier post Instagram, Gigi a publié une photo de retour d’août où elle et son beau Zayn sont ensemble. Gigi porte une robe moulante côtelée blanc cassé alors qu’elle embrasse la lumière du soleil. L’une des trois photos montre également Zayn reposant sa tête sur le baby bump de Gigi.

Le couple a accueilli leur premier enfant ensemble le 23 septembre 2020. Zayn et Gigi ont publié des photos de leurs mains tenant respectivement les mains de leur fille.

Depuis l’arrivée de sa petite fille en septembre, Gigi passait du temps dans la ferme familiale.