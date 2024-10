Gigi Hadid fait un commentaire rare sur Bradley Cooper avant le défilé de mode Victoria’s Secret

Bradley Cooper ne sera pas présent au défilé Victoria’s Secret 2024 mais prévoit toujours de soutenir sa petite amie Gigi Hadid depuis son canapé.

Le mannequin de 29 ans a confirmé que l’acteur de « Maestro », 49 ans, l’encouragerait de loin lors d’une interview avec « Divertissement ce soir » quelques heures avant le spectacle très attendu.

« Il regarde depuis la maison ce soir », a déclaré Hadid au média, notant que Cooper était en « devoir de papa » auprès de sa fille de 7 ans, Lea De Seine.

Gigi Hadid a fait de rares commentaires sur son petit ami Bradley Cooper avant le défilé Victoria’s Secret 2024. Getty Images pour Victoria’s Secret

Hadid a révélé que l’acteur ne participerait pas au spectacle. Getty Images pour ABA

L’acteur hollywoodien partage l’école primaire avec son ex Irina Shayk, qui participe également à l’émission mardi soir.

« Mais [he is] tellement solidaire », s’est exclamé Hadid. « Et j’ai des amis qui viennent ! Tant d’amis.

Aux côtés de ses amis, la sœur cadette de Hadid, Bella Hadid, défilera également sur le podium.

La star de « Maestro » est en « service de papa » mardi soir, selon Hadid. FilmMagie

Cependant, elle a déclaré que l’acteur la « soutenait » beaucoup. Getty Images pour Victoria’s Secret

Même si Gigi aura sa propre section d’encouragement, elle a déclaré que son amie Taylor Swift et son petit ami Travis Kelce ne seraient pas dans la foule.

« Je pense que s’ils ont une nuit de plus avant qu’il ne revienne [to Kansas City] alors ils seront probablement confortables sur le canapé », a-t-elle déclaré. « C’est juste mon hypothèse. »

« Mais elle apportera également son soutien », a poursuivi Hadid. « Je peux le sentir. »

Le mannequin a été lié pour la première fois à l’acteur de « A Star is Born » en octobre 2023 après avoir été aperçus lors d’un dîner suivi d’un week-end romantique.

Le couple se fréquente depuis plus d’un an. Images du GC

Le mannequin a déclaré qu’elle avait beaucoup d’autres amis qui allaient au défilé. FilmMagie

Malgré leur écart d’âge de 20 ans, des sources nous l’a dit chaque semaine le couple « a beaucoup en commun » et est lié par le fait d’être « parents célibataires d’une jeune fille ». Gigi partage sa fille Khai, 4 ans, avec son ex Zayn Malik.

Le couple « partage également un sens de l’humour similaire », a déclaré une source au média.

Bien qu’ils aient essayé de ralentir les choses au début, des sources ont déclaré plus tard à Page Six qu’ils devenaient « sérieux très rapidement ».

« Leur relation est sous stéroïdes », nous a dit une source, soulignant que le couple était « ensemble tous les jours ».

Cependant, Hadid a également laissé entendre que Taylor Swift ne serait pas présente. Getty Images pour Victoria’s Secret

Le défilé de mode Victoria’s Secret sera diffusé mardi à 19 heures. Andy Kropa/Invision/AP

En fait, l’acteur de « Silver Linings Playbook » a même acheté une ferme de 6,5 millions de dollars près de la ferme équestre de la mère de Gigi, Yolanda Hadid, à New Hope, en Pennsylvanie.

Son vaste domaine, construit en 1704, s’étend sur 33 acres et comprend sept chambres et six salles de bains.

Bien que les deux hommes soient ensemble depuis plus d’un an, ils discutent rarement des détails de leur histoire d’amour et n’ont pas encore fait leurs débuts sur le tapis rouge.

La marque diffusera en direct le tapis rouge sur Prime Video à 18h30 HNE, le spectacle proprement dit commençant à 19h.